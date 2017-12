Vale migra para o Novo Mercado com cerimônia na B3

São Paulo – A Vale deverá começar a ver, em sua base de acionistas, grandes fundos de pensão internacionais devido à migração das ações ao Novo Mercado, segmento de mais elevadas práticas de governança corporativa da B3.

A afirmação foi feita pelo presidente da Vale, Fábio Schvartsman, que disse ainda que alguns desses investidores já começam a entrar.

Esses players têm restrição para investir em companhias sem um patamar de governança corporativa.

O executivo disse ainda, em conversa com jornalistas, que a companhia passa a ter mais liquidez com esse movimento. Segundo ele, a Vale termina o ano de uma forma diferente do que concluiu 2016 e a ida ao Novo Mercado é uma marca da nova fase da companhia. “Esse marco representa a Vale mais rentável e em um processo rápido de desalavancagem”, disse.

A Vale faz hoje, na B3, cerimônia de comemoração de sua migração ao Novo Mercado, com a presença de representantes de todos os seus acionistas, incluindo o presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e da Previ, Gueitiro Matsuo, e da Petros, Walter Mendes. No antigo pregão da B3, cheio desde às 8h30, há ainda muitos analistas de mercado e representantes de entidades de governança corporativa.