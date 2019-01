Vale já perdeu mais de R$ 70 bilhões em valor de mercado

São Paulo – Com a desvalorização de 24% das ações, a Vale já perdeu cerca de 70 bilhões de reais em valor de mercado.

Na abertura do pregão, o valor de mercado estimado da Vale era de 296,72 bilhões de reais. Por volta das 16h20, o valor estimado era de 225,12 bilhões de reais, ou seja, um redução de 71,6 bilhões de reais

As ações da Vale têm um peso de 10,774% na composição do Ibovespa. A baixa das ações da mineradora impactava diretamente no índice, que operava em queda de 2,40% aos 95.327,60 pontos. A Bolsa caminha para fechar no pior pregão do ano.

Além da Vale, as ações da Bradespar, holding da mineradora, também operavam no vermelho. Os papéis caíam 25%.

Apesar da queda, analistas recomendaram em relatórios a clientes cautela com os papéis da dado o ambiente de incertezas para as ações da mineradora em razão dos potenciais desdobramentos do rompimento, mas vislumbravam efeito financeiro limitado.

Em relatório divulgado a clientes, a CoinValores afirmou que em termos operacionais, o impacto é pequeno, tendo em vista que a produção no local corresponde a menos de 2% da produção total da Vale e que a capacidade ociosa em outras minas permite o remanejamento da operação.

E destacou que além de novos impactos financeiros potenciais, mudanças regulatórias também ficam no radar, com a possibilidade de exigências mais rígidas quanto à licença para novas barragens e minas. “Até que todos os potenciais impactos possam ser mensurados de forma mais clara, os papéis VALE3 devem ficar pressionados.”

Já a XP Investimentos destacou que mantém a recomendação inalterada, em compra, com horizonte de médio – longo prazo. “Entretanto, uma série de incertezas em relação ao impacto no curto prazo permanecem, portanto sugerimos cautela.”