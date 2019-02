Vale inicia evacuação de 500 pessoas na madrugada e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (8) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Vale inicia plano de evacuação de cerca de 500 pessoas em Barão de Cocais (MG)

Segundo a Folha de S.Paulo, uma empresa de consultoria negou a estabilidade de barragem.

Incêndio no centro de treinamento do Flamengo deixa dez mortos

Incêndio ocorreu na madrugada desta sexta-feira, dia 8, e também deixou três pessoas ficaram feridas.

Crime sem castigo? Saiba quem pode ser punido pelas 157 mortes da Vale

Responsabilidade pelo desastre em Brumadinho (MG) pode recair sobre qualquer um na companhia – de técnicos ao presidente da empresa.

Deputados vão a Brumadinho, Guedes vai ao Rio: e agora Vale?

Comitê irá se reunir com a defesa civil e o gabinete de crise da cidade mineira. Pressão sobre a empresa só faz crescer.

Militares aceitam o endurecimento das regras da Previdência

Equipes técnicas dos 2 ministérios trabalham para chegar a um entendimento sobre mudanças nas regras de aposentadoria das Forças Armadas; aumento de tempo de serviço de 30 para 35 anos é um dos pontos em discussão.

Rumo aos 100 mil ou aos 90 mil? As incertezas do Ibovespa

Após um janeiro histórico, bolsa cai 4% em quatros dia e, segundo analistas, tem espaço para novos recuos.

Brasil avalia mudar embaixada de Israel para Jerusalém

Mas, segundo o ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, o país não deseja prejudicar sua relação com o mundo árabe.

Gastos da prefeitura do Rio para conter enchentes e encostas caíram nos últimos anos

Segundo a vereadora Teresa Bergher, houve diminuição de R$ 454,7 milhões para prevenções deste tipo entre 2014 e 2018. O jornal O Globo menciona as falhas que contribuíram para a tragédia.



Fachin fatia denúncia de Janot e mantém investigação de Renan no STF

O ministro também arquivou apuração sobre o ex-presidente José Sarney e o ex-senador Garibaldi Alves, apontando haver prescrição nos casos.

Na fronteira venezuelana, Maduro se segura por uma ponte

Caminhões com ajuda humanitária estão bloqueados do lado colombiano, criando nova frente de batalha entre o líder venezuelano, a oposição e o EUA

Bolsonaro visitará EUA na segunda quinzena de março

Segundo Ernesto Araújo, a visita implicará em “uma nova visão” da aliança entre o Brasil e os Estados Unidos.

STF reage a articulação do Senado para criação de CPI

Apelidada de “CPI da Lava-Toga”, a criação de uma comissão parlamentar de inquérito no Senado terá o objetivo de investigar possíveis irregularidades no STF e já gera críticas entre ministros da Corte, diz o Valor Econômico.



Renner tem lucro líquido de R$ 439,8 mi no 4º trimestre, alta de 32,5%

Desconsiderando esse ajuste, o Ebitda chega a R$ 726 milhões no quarto trimestre, aumento de 27,4% na comparação anual.

Receita abre consulta a lote de restituições residuais do Imposto de Renda

Segundo o Fisco, 142.698 contribuintes terão suas restituições creditadas no dia 15 de fevereiro, totalizando mais de 401 milhões de reais.

Política e mundo

Gabriela Hardt confisca sítio de Atibaia

Segundo a magistrada, a lei de lavagem de dinheiro prevê a “perda, em favor da União, dos bens e valores relacionados, direta ou indiretamente”.

“O Lula está preso, babaca”, diz Ciro Gomes em evento da UNE

Vaiado pelo público durante evento da União Nacional dos Estudantes (UNE), Ciro também afirmou que a “esquerda foi humilhantemente derrotada”

Exonerado, Onyx desarquiva 108 projetos na Câmara

Desarquivados, os projetos apresentados por Lorenzoni podem continuar tramitando na Câmara, no ponto onde pararam na última legislatura.

Executivo da Vale nega diálogo com engenheiro que atestou estabilidade

Funcionário de empresa alemã diz ter sido pressionado por Alexandre Campanha para assinar documento que assegurava estabilidade da barragem em Brumadinho.

Governo vai antecipar INSS para moradores de Brumadinho (MG)

Previsão é de que mais de mil pessoas no município sejam beneficiadas com a medida.

Sobe para 157 número de mortos por rompimento de barragem em Brumadinho

134 corpos já foram identificados, segundo a Defesa Civil de MG.

“Estado tem maiores prioridades”, diz Bolsonaro sobre patrocínio cultural

Presidente fez publicação no Twitter referente a possibilidade da Petrobras acabar com patrocínio a projetos culturais.

Caso do presidente Lula pertence ao meu passado, diz Moro

Ex-presidente foi condenado a 12 anos e 11 meses no âmbito da Operação Lava Jato pelo caso do sítio de Atibaia (SP).

Caminhões de auxílio humanitário se aproximam da Venezuela

A pressão internacional para que o presidente socialista da Venezuela, Nicolás Maduro, renuncie ao cargo tem aumentado esta semana.

Corpo encontrado em destroços de avião é do jogador Emiliano Sala

Atleta e piloto estavam em aeronave que desapareceu no Canal da Mancha em 21 de janeiro, em voo que ia da França para o País de Gales.

Enquanto você desligou…

S&P projeta PIB de 2,4% para o Brasil em 2019

Agência de classificação de risco citou agenda de reformas do governo Bolsonaro como “ambiciosa” por buscar resolver déficit fiscal do país.

Resultado trimestral da Norsk Hydro sofre com restrições no Brasil

Empresa segue na incerteza sobre volta da produção total de alumínio da Alunorte, que opera com metade da capacidade desde vazamento no ano passado.

Trabalhadores aceitam proposta da GM para São José dos Campos

Acordo inclui reajuste zero nos salários em 2019 e, como contrapartida, montadora se comprometeu a investir mais R$ 5 bilhões na unidade.

Freada da economia chinesa é real, mas não atinge todos os setores

Enquanto Apple, Volkswagen e outras empresas assustam quando divulgam seus números no país, há quem traga otimismo, como marcas de vestuário e acessórios.

Inflação na Venezuela supera 2.500.000% em 12 meses, diz Assembleia

Dados da Assembleia Nacional mostram que alimentos chegaram a subir cerca de 266% só em janeiro.

Agenda

Nesta sexta-feira (8), serão divulgados, no Brasil, o IPCA mensal de janeiro e anual e as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC. Nos EUA, o destaque é para o relatório WASDE. Também serão divulgadas as contagens de sondas Baker Hughes e as posições líquidas de especuladores sobre o petróleo e o ouro.