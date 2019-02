Vale e Petrobras pesam e Ibovespa tem nova queda

São Paulo – A Bovespa recuou nesta quarta-feira, com as blue chips Vale e Petrobras pressionadas pela queda das commodities, depois que dados fracos da China e da zona do euro reforçaram os temores sobre a economia global.

As persistentes dúvidas sobre um eventual pedido de resgate da Espanha também pesaram no mercado, segundo profissionais do mercado, contribuindo para o tom de cautela da sessão.

O Ibovespa caiu 1,0 por cento, a 58.627 pontos, na segunda queda consecutiva. O giro financeiro do pregão foi de 6,2 bilhões de reais, abaixo da média diária de 2012, de 7,3 bilhões de reais.

“O volume da bolsa está muito fraco por conta de todas essas indefinições (no cenário externo)”, disse a diretora de análise de investimento da Indusval & Partners Corretora, Mitsuko Kaduoka.

Para o analista técnico Daniel Marques, da Ágora Corretora, o fraco volume recente dificulta enxergar uma tendência mais clara para a bolsa. “O mercado está confuso, travado em torno dessa média de 58 mil a 59 mil pontos”, afirmou.

Dados divulgados no começo do dia mostraram fraqueza do setor de serviços da China e da zona do euro, reacendendo as preocupações do mercado com o ritmo de atividade global.

O cenário motivou forte queda do petróleo, com os futuros negociados nos EUA caindo 4 por cento, pesando sobre o desempenho da Petrobras, cuja ação preferencial perdeu 1,59 por cento, a 22,34 reais.

Além disso, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) informou que a produção brasileira da commodity em agosto caiu ao menor patamar em quase dois anos, pressionada pelo resultado da Petrobras.

A preferencial da Vale teve baixa de 1,31 por cento, a 34,69 reais. Segundo Mitsuko, a ação da mineradora sofreu com os dados decepcionantes da China, principal destino para as exportações da empresa.

Cesp caiu 5,08 por cento, a 20,56 reais, liderando as perdas do Ibovespa, após notícia publicada pelo jornal Folha de S.Paulo de que o governo do Estado de São Paulo teria desistido de vender participação na companhia de energia estatal.

O secretário do Planejamento de São Paulo, Julio Semeghini, disse à Reuters que o governo não desistiu de vender a participação na Cesp e ainda poderá tomar essa decisão ao longo de 2013.

Dezessete dos 68 ativos que compõem o Ibovespa terminaram o pregão em alta, com destaque para Gol, que subiu 4,21 por cento, a 11,88 reais, após a forte perda da véspera.

Em Wall Street, o índice Dow Jones terminou o dia com oscilação positiva de 0,09 por cento e o S&P 500 subiu 0,36 por cento, ajudados por dados da economia dos Estados Unidos. Na Europa, o principal índice de ações do continente fechou em queda de 0,1 por cento.