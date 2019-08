Vale e Petrobras empurram Ibovespa para baixo e índice cai 0,11%

Apesar de ganhos estratosféricos de ações como as da Qualicorp e B2W, o Ibovespa fechou em baixa de 0,11% nesta sexta-feira (9) e foi a 103,996,16 pontos. A queda ocorreu devido aos papéis da Vale e Petrobras, que caíram 3,58% e 0,27%, respectivamente. Como essas empresas possuem maior participação na carteira do índice, fortes ganhos de ações com menor peso têm pouca ou nenhuma influência no índice.

A escalada do conflito comercial entre China e Estados Unidos impactou negativamente o Ibovespa na segunda-feira (5) e quase fez com o índice ficasse abaixo dos 100 mil pontos. Porém, com notícias positivas, como a reforma da previdência e a melhora do cenário externo, o mercado se recuperou ao longo da semana e fechou em alta de 1,28%.

Se as principais ações da bolsa paulista não tiveram bom desempenho, o mesmo não pode ser dito dos papeis da administradora de planos de saúde Qualicorp, que subiu 35,82% nesta sexta com o anúncio de que o grupo hospitalar Rede d’Or São Luiz assinou contrato para comprar 10% das ações do grupo, líder nacional na comercialização e administração de planos de saúde coletivos.

A ação da B2W foi outra que teve alta bem acima da média. Neste último pregão, o papel da empresa especializada em comércio digital subiu 17,62% mesmo após relatar prejuízo em seu balanço divulgado na noite de quinta-feira (8).

O dólar, por sua vez, não caiu no mesmo ritmo em que o Ibovespa subiu e fechou a semana em alta de 1,31%, a 3,942 reais. Nesta sexta, ele subiu 0,39%.