Vale deve pagar até US$ 10 bilhões em dividendos

São Paulo – A queda de mais de 10% das ações da Vale no mês de novembro parece não ter impactado no otimismo da XP Investimentos em relação à mineradora.

Em relatório divulgado a clientes, a XP manteve a recomendação de compra dos papéis e apontou um preço-alvo da ação em 70 reais, o que representa um potencial de valorização de 34%.

Além disso, a XP estima que a Vale está próxima de começar o maior ciclo de pagamento de dividendo da história da companhia, podendo pagar entre 8 e 10 bilhões de dólares em 2019, ou seja um yield de 12,5% a 15%.

“Depois de 5 anos de foco em corte da dívida e de custos, a Vale deve atingir o patamar auto-imposto de dívida no segundo semestre deste ano. Uma vez atingido este patamar, esperamos que o pagamento de dividendos acelere expressivamente.”

Estimativas acima do mercado

As estimativas da XP Investimentos em relação à Vale estão 20% acima das do mercado. O otimismo em relação a empresa brasileira é baseada no múltiplo de 4,5x EV/EBITDA (indicador que considera o valor de mercado da companhia e a dívida líquida), que representa um desconto de 32% em relação à média histórica.

Sobre o preço do minério de ferro, que tem impactado as ações da companhia, a XP destaca que preço vem surpreendendo, com média de 71 dólares a tonelada ao longo dos últimos 18 meses. Entretanto, afirma que o nível atual ainda é saudável e está em linha com preço estimado para 2019. “Com um balanço de oferta e demanda bastante equilibrado na nossa visão.”

O relatório destaca ainda que a Vale irá se beneficiar das ações da China focada em despoluição, o que levou a fechamento de plantas poluentes/ ineficientes em todas as commodities produzidas no país, assim como a busca por insumos de maior qualidade, à medida que a produtividade das plantas remanescentes deve aumentar. “Em linhas gerais, isto beneficia preços de commodities. A Vale, sendo um produtor de alta qualidade no minério quanto no níquel, se beneficia ainda mais.”

Por fim, a XP aponta que as ações da Vale se beneficiam em um cenário adverso, já que ganham com a alta do Dólar, podendo trazer proteção ao investidor.