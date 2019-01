Vale corta 10% da produção para evitar outro desastre e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias para começar a quarta-feira (30) bem informado:

As quentes do dia

Vale vai cortar 10% da produção de ferro para desativar barragens

Empresa terá de cortar até em 40 milhões de toneladas por ano da produção de minério

Bolsonaro retoma presidência de Mourão, o vice com algo a dizer

Presidente passará a despachar num gabinete improvisado no hospital Albert Einstein, onde foi submetido a cirurgia nesta segunda-feira

Procuradora se manifesta ao TRF-4 contra a ida de Lula ao velório do irmão

A Polícia Federal emitiu ofício rejeitando a saída de Lula sob o argumento de falta de helicópteros para fazer o transporte do ex-presidente

Uma em cada três barragens da mineradora Vale pode causar grandes perdas humanas e ambientais caso se rompa

Segundo dados da Agência Nacional de Águas, a mineradora tem 175 barragens, das quais 56 estão na categoria de “alto dano potencial associado”, segundo a Folha. Nessa mesma categoria também estava a barragem de Brumadinho (MG)

Para receber benefício, idoso de baixa renda terá de abrir dados bancários

Medida contra fraudes no INSS prevê que União pode tomar único imóvel do cidadão envolvido em crime previdenciário, segundo fontes ouvidas pelo jornal O Globo

China e EUA se reúnem para, espera-se, eliminar tensões comerciais

Pela segunda vez, países vão traçar objetivos para pôr fim aos entraves econômicos que já duram nove meses

A Microsoft segue seu rumo: expansão nos games e na nuvem

Todas as áreas da gigante de tecnologia devem reportar aumento de receita no último ano, do LinkedIn ao Xbox

Nem a imagem arranhada faz o Facebook parar de crescer

A expectativa é que o Facebook deva fechar 2018 com uma receita de cerca de 55 bilhões de dólares, bem acima dos 39,9 bilhões registrados em 2017

McDonald’s: menos carne e mais proteína vegetal no caminho

Líder de fast food divulga seus resultados nesta quarta, após receber intimação para reduzir emissão de gases do efeito estufa

Política e mundo

May consegue apoio de deputados para renegociar Brexit com a UE

Texto aprovado aponta mecanismo para evitar uma fronteira dura na ilha da Irlanda

Parlamento aprova designação de diplomatas sugeridos por Juan Guaidó

Presidente autoproclamado nomeou representantes para dez países do continente americano que lhe reconheceram como líder do Executivo

Enquanto você desligou…

As falhas do Estado que permitem casos como Brumadinho e Mariana

Especialistas ouvidos por EXAME apontam que tragédias com mineradoras acontecem também em decorrência da atuação das autoridades

Vale nomeia executivo para liderar grupo de resposta imediata

Cláudio Alves será o responsável por comandar todas as ações emergenciais relacionadas aos atingidos pelo rompimento da barragem em Brumadinho

Rombo da Previdência chega a R$ 290 bilhões e repete recorde histórico

No total, déficit no setor previdenciário aumentou R$ 21,5 bilhões em 2018

Porta-voz nega que meio ambiente ganhe prioridade em relação à Previdência

Otávio Rêgo Barros afirmou que mesmo com desastre em Brumadinho, prioridade ainda é a questão previdenciária

Mourão pede cautela nas investigações sobre Brumadinho

Vice-presidente afirmou que não se pode agir por impulso, “pela quantidade de gente que perdeu a vida”

SP prevê devolução de R$ 2,8 bi ao setor automotivo em créditos no ICMS

Empresas acumulam esse crédito em decorrência da aplicação de alíquotas diferentes em operações de entrada e saída de mercadoria

Petrobras: Carf emite decisão favorável à estatal em processos de R$ 11 bi

Processos foram originados por autuações da Receita Federal em cobranças de importações e exportações entre 2011 e 2012

Após 6 meses de medidas da Febraban, juro do cheque especial não cede

Mesmo com medidas para redução, quem entrou no cheque especial em dezembro pagou um juro médio de 312,6% ao ano

Agenda

Nesta quarta-feira (30), serão divulgados nos EUA o PIB trimestral, o índice de preços do PIB, os estoques de petróleo bruto e em cushing e o PMI industrial e não-manufatura de janeiro. Os Estados Unidos também publicarão a variação de empregos privados de janeiro, as vendas pendentes de moradias, a taxa-alvo de Fundos do Fed e a declaração do FOMC; ocorrerá tammbém uma coletiva do Comitê. Na China, serão divulgados o PMI industrial e não-manufatura de janeiro.