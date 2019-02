Vale cai 7%; Gol sobe mais 8%…

Meirelles em ação

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira que pretende apresentar ao Congresso no dia 14 a proposta de emenda constitucional que limita o aumento do gasto público à variação da inflação. Em reunião no TCU para resolver a devolução de cerca de 100 bilhões de reais do BNDES ao Tesouro, Meirelles afirmou que todas as mudanças econômicas devem seguir a regra de ser submetidas aos órgãos de controle antes da tomada de decisão. “Um exemplo disso é a questão do BNDES. Submetemos o assunto ao TCU, vamos discutir e analisar todos os aspectos antes da implementação”, disse.

Sobe 2%, cai 1%

O Ibovespa caiu 0,99% nesta quinta-feira. As negociações foram impulsionadas pela queda no preço das commodities e pelo movimento natural do mercado após a alta de 2,2% na véspera. As ações ordinárias da mineradora Vale e da siderúrgica CSN caíram mais de 7%, os papéis preferenciais da Metalúrgica Gerdau tiveram queda de 6% e os da Usiminas de 5%. Já o dólar voltou a subir. Com a alta de 1%, a moeda terminou o dia em 3,40 reais.

Gol em disparada

Mais um dia de alta para a companhia aérea Gol. As ações subiram 8% nesta quinta-feira e acumulam alta de 15,4% nos últimos dois dias. O motivo é a aprovação, por uma comissão mista do Congresso, da Medida Provisória que eleva para 49% a participação de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. A notícia fez as ações de sua controlada, a empresa de programa de fidelidade Smiles, subir 2,9% — a maior alta do dia no Ibovespa. A Gol também prorrogou o prazo para os donos de títulos de dívida da empresa aderirem ao programa de troca desses papéis. Segundo analistas, isso mostra a disposição da Gol em seguir com o plano de reestruturar suas dívidas.

Usiminas equilibrada

O presidente da Usiminas, Sergio Leite, afirmou nesta quinta-feira que a empresa conseguiu equilibrar suas contas e atualmente não queima nem gera caixa. Em entrevista durante o 27 o Congresso Brasileiro do Aço, Leite disse ainda que o processo de aumento de capital de 1 bilhão de reais se encerrará em 30 dias e o dinheiro, a partir de então, estará disponível para o caixa da empresa. “O dinheiro novo está vindo por meio do aumento de capital. Não há necessidade de empréstimo nos bancos”, afirmou.

Queda dos grãos

A produção nacional de grãos caiu 5,4% na comparação anual, passando a ser de 196,5 milhões de toneladas. É a primeira queda desde 2008. No ano passado, a safra havia fechado 12 meses com um total de 207 milhões de toneladas. A diminuição é resultado de adversidades climáticas, como longas estiagens e altas temperaturas, que afetaram principalmente a colheita de milho. A queda de 13,5 milhões de toneladas é a maior, em volume, desde 1990.