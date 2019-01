Vale alcançará o valor de mercado de US$ 100 bilhões

São Paulo – Apesar dos investimentos em ações de commodities terem sido bastante desafiadores nos últimos meses, impactado principalmente pela guerra comercial e pelas decisões do Federal Reserve (banco central americano), a equipe econômica do banco BTG Pactual está otimista com a Vale.

Em relatório divulgado nesta terça-feira, o banco estima que a brasileira pode alcançar o valor de mercado de 100 bilhões de dólares. Atualmente, o valor de mercado da companhia é estimado em 74 bilhões de dólares.

A recomendação do BTG Pactual é de compra dos papéis da mineradora. E aponta um preço-alvo da ação para os próximos 12 meses de 20 reais e de 14,02 dólares para as ADRs (American Depositary Receipt).

O otimismo em relação as ações da companhia se deve aos últimos acontecimentos macroeconômicos, como corte de juros na China, a retomada das negociações entre Estados Unidas e China e de um Federal Reserve mais dovish. “Estes eventos indicam que os formuladores de políticas estão cientes dos riscos recentes e dispostos a tomar ação para proteger o crescimento.”

O banco afirma que a Vale continua a dominar o mercado de minério de ferro de alta qualidade e é a principal beneficiária da tendência de “fuga para a qualidade” do setor” e acredita ainda que a companhia pode distribuir um rendimento de dividendos próximo de 10% em dólares em 2019.

“Vemos a Vale negociando perto de 4,0 vezes o Ebitda estimado para 2019 e esperamos que as atualizações de lucros ocorram nas próximas semanas.”