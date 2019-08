Unick Forex tira site do ar mais uma vez e promete mudar regras

Angelo Pavini, da Arena do Pavini

Por Angelo Pavini, da Arena do Pavini

São Paulo – A Unick Forex, empresa que prometia dobrar o capital dos investidores que comprassem seus “produtos” em seis meses, voltou a suspender as operações do site, prometendo novas regras para pagar as aplicações, suspensas desde o início de agosto. Agora, a promessa é que o site volte a funcionar dia 26, segunda-feira.

A empresa, que já vinha atrasando os pagamentos dos pedidos de resgate desde junho, havia tirado o site do ar em 2 de agosto, alegando que precisava fazer uma atualização dos sistemas e que o processo levaria 10 dias. No dia 14, porém, seu presidente, Leidimar Lopes, divulgou um vídeo informando que não pagaria mais rendimentos e que se comprometia a devolver o valor aplicado aos investidores em parcelas mensais. O site, por sua vez, só voltou a funcionar, com problemas, no dia 16, sexta-feira.

A informação do fim dos rendimentos causou revolta entre os investidores, que se organizaram em grupos nas redes sociais para criticar a empresa e cogitar ações judiciais. Em meio às reclamações, a Unick divulgou hoje novas regras de resgate, prometendo pagar os bônus pelas indicações para quem já retirou o valor do principal. Quem retirou mais de 70% do que aplicou receberá a diferença para renovar a aplicação na Unick.

E quem retirou menos de 70% do que aplicou receberá os rendimentos mensais até chegar ao dobro do valor aplicado, como na proposta original. A empresa também afirmou que vai dispensar a multa de 30% de quem pedir para sair do negócio.

Apesar dos problemas, a Unick continua recebendo adesões de investidores, segundo grupos que se reúnem em redes sociais. A empresa afirma ter 1 milhão de clientes, inclusive em outros países. Durante apresentação de um dos chamados “líderes” de grupos sobre as mudanças, um investidor de Portugal afirmou que aplicou R$ 8 mil e ainda não recebeu nada.

A Unick Forex, responde a processo sancionador da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa foi alvo de três alertas ao mercado da CVM. Hoje terminava o prazo para Leidimar Lopes e a empresa apresentarem sua defesa. Eles fizeram uma proposta de termo de compromisso para encerrar o processo.

