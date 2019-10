Unick Forex contrata escritório para negociar acordo com investidores

A Unick Academy, novo nome da Unick Forex, empresa que oferecia retornos de 100% em seis meses aos clientes, anunciou hoje que fechou parceria com o NWADV – Nelson Wilians Advogados Associados para fechar acordos com os investidores que querem o dinheiro de volta e estão sem receber desde agosto. A empresa havia prometido pagar no dia 30 de setembro as devoluções dos investidores que tivessem pedido o desligamento da empresa.

No dia seguinte, a Unick informou que passaria a pagar os cancelamentos apenas em acordo extra-judicial intermediado por um escritório de advocacia. O objetivo seria evitar que o investidor recebesse e depois processasse a empresa.

'Última esperança', diz investidor ao convocar clientes para manifestação contra Unick Forexhttps://t.co/mfEV0BcHg3 pic.twitter.com/EMcMhuC2Qv — Criptonizando (@criptonizando) September 30, 2019

Segundo a Unick, trata-se do maior escritório de advocacia da América Latina. Em nota assinada de Belize, paraíso fiscal na América Central, onde a empresa diz ter sede, o presidente da Unick, Leidimar Lopes, diz que o escritório de advocacia possui filiais em todas as capitais brasileiras, “prontas a atender todos que solicitarem cancelamento” de suas aplicações na empresa. “Isso dará maior transparência, profissionalismo, rapidez e eficácia na conclusão de todos os pedidos de cancelamento”, afirma Lopes.

Segundo a nota, “ainda esta semana, serão disponibilizados canais de atendimento específicos (telefone e e-mail) para atender esses pedidos”. Também será disponibilizado, ainda este mês, o Call-Center Especializado — novo canal de atendimento que dará maior acessibilidade a todos, diz a empresa. A Unick vem alegando problemas operacionais desde agosto para adiar os pagamentos dos resgates e chegou a informar que só devolveria o principal aplicado pelos clientes. Mais recentemente, atribuiu os problemas de pagamentos a um roubo de R$ 2 bilhões em suas contas.

Nesta semana, a Unick teria retirado os equipamentos de sua sede em Novo Hamburgo. No local, são comuns protestos de investidores que pedem a devolução do dinheiro.

Enquanto isso, as reclamações contra a empresa por falta de pagamento das aplicações feitas pelos clientes seguem crescendo. No site ReclameAqui já são 13.606 queixas nos últimos seis meses. A empresa registra 6 mil reclamações nos últimos 30 dias, ocupando o quarto lugar no ranking do ReclameAqui no período. Só nesta semana foram feitas 597 reclamações.

A Unick Academy fechou na data de hoje parceria com o NWADV – Nelson Wilians Advogados Associados, o maior escritório de advocacia da América Latina.

O NWADV possui filiais em todas as capitais brasileiras, prontas a atender todos que solicitarem cancelamento. Isso dará maior transparência, profissionalismo, rapidez e eficácia na conclusão de todos os pedidos de cancelamento.

Ainda esta semana, serão disponibilizados canais de atendimento específicos (telefone e e-mail) para atender esses pedidos. Também será disponibilizado, ainda este mês, o Call-Center Especializado — novo canal de atendimento que dará maior acessibilidade a todos.

Outras informações e contatos serão disponibilizados nos próximos dias.

Belize, 2 de outubro de 2019.

Leidimar Lopes,

Presidente da Unick Academy”

Essa notícia foi publicada originalmente no site Arena do Pavini.