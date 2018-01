União de Buffett e Bezos faz ações de empresas de saúde desabarem

São Paulo — A Amazon, a Berkshire Hathaway e o JPMorgan Chase anunciaram nesta terça-feira a formação de uma nova companhia de saúde, voltada ao atendimento de seus próprios funcionários.

A união de Jeff Bezos, Warren Buffett e Jamie Dimon tem como objetivo criar soluções tecnológicas que possam fornecer plano de saúde simplificado e transparente a um custo mais baixo.

“Os custos inflados com saúde agem como um verme faminto sobre a economia americana”, disse Buffet, considerado um dos maiores investidores do mundo.“Nosso grupo não chega a esse problema com respostas. Mas nós também não o aceitamos como inevitável”.

A notícia caiu como uma bomba sobre as ações de provedoras de seguros, de farmacêuticas, de gestoras de benefícios e de outras companhias de saúde. Veja abaixo o desempenho de algumas delas durante a manhã.

Express Scripts: -10%

UnitedHealth: -4%

CVS Health: -5,4%

Aetna: -2,9%

MetLife: -8,2%

Humana: -2,5%

Cigna: -5,7%

Anthem: -4,5%