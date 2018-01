União da Eldorado e Fibria e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (30) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Fibria recebe oferta para se unir à Eldorado. Segundo o Valor, as companhias podem combinar seus negócios de celulose em Mato Grosso do Sul.

Cade recomenda aprovação da compra da Itambé. Se não houver recurso, a Lactalis se tornará dona do laticínio mineiro em 15 dias. Mesmo assim, não poderá assumir por causa de uma disputa judicial.

Temer já fala em votar a reforma da Previdência em março. Presidente citou pela primeira vez que pode adiar a votação na Câmara.

Tesouro precisa de R$ 208 bi para cumprir “regra de ouro” em 2018. Governo revisou para pior suas projeções sobre o buraco que terá para cobrir nas contas públicas em 2018.

Trump faz hoje seu discurso anual no Congresso americano. Discurso é um dos mais importantes no ano, porque mostra um panorama sobre os EUA e desenha os próximos passos do presidente.

Política e mundo

Moro manda alienar triplex no Guarujá para leilão. O imóvel e suas reformas são vistas pelo magistrado e pelos desembargadores do TRF4 como propinas para o ex-presidente Lula.

Ala do PSB prepara ofensiva para viabilizar Barbosa à Presidência. Grupo é capitaneado pelo líder da legenda na Câmara, deputado Júlio Delgado.

Marun diz que governo não tem “plano B” na reforma. Ministro admitiu, no entanto, que ainda não tem votos necessários para aprovação.

Cortes na Caixa desagrada aliados do governo. Base de Temer contava com investimentos em obras de infraestrutura do programa Avançar para atender suas bases em um ano eleitoral.

Reforma faz disparar aposentadoria por tempo de contribuição. Número de pedidos de benefício por quem já cumpriu tempo mínimo de pagamentos ao INSS subiu 5,5 por cento no ano passado.

SP confirma 60 mortes por febre amarela desde janeiro de 2017. Desse total, 50 óbitos decorrem de casos autóctones, em que os pacientes se contaminaram no próprio Estado.

Senadores da base não garantem aprovação “automática” da Previdência. Na avaliação de um dos senadores, Temer tem se dedicado quase que exclusivamente a garantir votos para tentar aprovar a reforma entre os deputados, sem dar a devida atenção ao Senado.

Ilan: Frustração com reformas pode elevar trajetória de inflação. Segundo o presidente do Banco Central perspectiva para 2018 é de crescimento moderado da economia, mas ressaltou que “há riscos”.

Ceará anuncia plano e vê chacinas como eventos extraordinários. Em entrevista, o chefe de gabinete disse que o estado apresentará ao governo federal reivindicações e criticou a falta de apoio financeiro.

Gasolina sobe em 13 Estados; alta no País é de 0,10%. Em 12 Estados e no Distrito Federal houve recuo nos preços médios do combustível de petróleo e no Amazonas houve estabilidade. Etanol recua em 13 estados e sobe em 12 e no Distrito Federal.

EUA voltam a permitir entrada de refugiados de 11 países. Os EUA também ampliaram as medidas de segurança do programa que fiscaliza a entrada desses imigrantes no território americano.

Enquanto você desligou…

Fibria reverte prejuízo e lucra R$ 280 milhões no 4º trimestre. O Ebitda ajustado foi de R$ 1,981 bilhão de outubro a dezembro, elevação de 146% na comparação anual.

M. Dias Branco compra Piraquê, avaliada em R$ 1,55 bilhão. A conclusão do negócio está sujeita à implementação de algumas condições, incluindo a aprovação do Cade.

Petrobras pagará R$1,7 bi em parcelas com adesão a parcelamento via Repetro. A estatal disse que a decisão terá um impacto negativo no resultado do 4° trimestre de 2017 de aproximadamente 1,1 bilhão de reais.

ExxonMobil investirá US$ 50 Bilhões em 5 anos nos EUA. Segundo o presidente da companhia, entre os principais motivos dessa decisão está a reforma tributária aprovada no país em dezembro.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai o IGP-M de janeiro. Nos Estados Unidos, sai a confiança do consumidor CB de janeiro. A China divulga seu PMI Industrial de janeiro.