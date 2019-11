Uma semana depois, ações da Netflix resistem ao Disney +

São Francisco – A reação de Wall Street até agora ao tão esperado serviço de streaming da Walt Disney sugere que os investidores acreditam que a competição pode não ser tão acirrada quanto o esperado para a rival Netflix.

As ações da Disney subiram 8% desde o lançamento do Disney + há uma semana, ajudadas por 10 milhões de assinaturas do serviço em seu primeiro dia. Mas durante o mesmo período, as ações da Netflix se recuperaram de uma queda inicial e agora subiram quase 3%, com alguns investidores apostando que as ofertas de streaming das duas empresas poderão coexistir.

“Sou consumidor de ambos os serviços e posso lhe dizer que o que meus filhos assistem na Netflix não é o que assistem no Disney +. Agora entendi e o mercado está reagindo a isso, apreciando as ações de ambas as empresas”. disse King Lip, estrategista-chefe de investimentos da Baker Avenue Asset Management em San Francisco.

A Baker Avenue possui ações da Disney e recentemente começou a comprar ações da Netflix.

Os investidores há meses veem o iminente lançamento do Disney + como o desafio mais perigoso até o momento para o domínio da Netflix em um mercado de streaming de vídeo cada vez mais lotado. As ações da Disney aumentaram 27% desde abril, quando o Disney + foi anunciado, enquanto a Netflix permanece em queda de 18%.

O serviço de 7 dólares por mês da Disney inclui programas de TV clássicos e inéditos, além de filmes familiares de algumas das franquias de entretenimento mais populares do mundo. Mas o Disney + evita conteúdo voltado para públicos mais maduros, geralmente populares na Netflix, dando aos consumidores razões para pagar por ambos, disse Lip.

Chuck Carlson, presidente-executivo da Horizon Investment Services em Hammond, Indiana, tem aconselhado os clientes a evitar a Netflix devido à sua avaliação, aumento dos custos de produção e preocupações com o fraco crescimento de assinantes.

“Como a Netflix é líder, ela tem mais a perder, e agora vamos começar a ver dados constantes vindo de todos os outros serviços de streaming”, disse Carlson. “Ainda parece ser uma história difícil para a Netflix.”