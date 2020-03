Uma nova crise do petróleo?; Bolsonaro nos EUA e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (09) para começar o dia bem informado:

Bolsas despencam após queda de mais de 20% no petróleo

Preço do barril de petróleo chegou a cair mais de 30% na madrugada e fez bolsas na Ásia e na Europa despencarem nesta segunda-feira

Como fica a Petrobras (e a gasolina) com a crise do petróleo?

Certeza, mesmo, é que a decisão da Arábia Saudita de medir forças com a Rússia no mercado global de petróleo vai trazer grandes consequências para o Brasil

Bolsonaro nos EUA: senadores republicanos e pastores brasileiros na agenda

Na viagem, temas como acordo bilateral e tarifas estão sendo discutidos

Economia do Japão termina 2019 em recessão

Dados fracos aumentam a pressão sobre o governo e o banco central para adotarem suporte monetário e fiscal mais fortes

Inflação pode transformar corte de juros de emergentes em doce veneno

O clamor para que países mais pobres imitem o Federal Reserve no combate ao impacto do coronavírus pode ser equivocado por dois motivos

Em pronunciamento, Bolsonaro diz que não há motivo para pânico

O presidente fez um pronunciamento em cadeia nacional na noite desta sexta-feira,06, em reação ao aumento do número de casos do coronavírus no país

Bolsonaro indica que partido Aliança pelo Brasil não deve sair neste ano

Para ter o registro aprovado e poder disputar eleições, o partido precisa coletar 500 mil assinaturas de eleitores com firma aberta em cartório

Ações da XP caem 13% após abertura de investigação de fraude

Escritórios de advocacia acusam corretora de fraudes em demonstrações financeiras. Corretora diz desconhecer investigação ou processo contra XP Inc

BC anuncia nova intervenção e venderá até 1 bilhão de dólares à vista

Medida da unidade monetária brasileira já é a segunda, em um curto intervalo de tempo, para tentar conter as consequentes altas da moeda norte-americana

Fórum Econômico Mundial em São Paulo é suspenso por coronavírus

O evento, que ocorreria de 28 a 30 de abril, tinha como foco explorar o impacto da “quarta revolução industrial” nos negócios da região

Nesta segunda-feira (09), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Na China também tem a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

