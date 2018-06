Um novo teste para o BC e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (25) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

BC enfrenta um novo teste no mercado de câmbio. Banco Central realizará um leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) no valor total de US$ 3 bilhões. O objetivo é prover liquidez, evitando a volatilidade da moeda norte-americana frente ao real.

Onde investe o gestor do fundo multimercado mais rentável do ano. Luiz Alves, gestor do Versa, que tem um patrimônio de cerca de 140 milhões de reais, diz que continua apostando na Bolsa

Uber luta para se manter vivo em Londres. A cidade é um dos mercados mais lucrativos na Europa, com 3,5 milhões de usuários.

Sindicatos argentinos param por 24h contra Macri. A mobilização é contra o empréstimo de 50 bilhões de dólares, aprovado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) na semana passada.

Erdogan é reeleito presidente da Turquia. Com 90% das urnas apuradas, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, foi reeleito com 53% dos votos, segundo o governo do país.

Política e mundo

Tesouro anuncia que fará novos leilões de compra e venda de títulos. Nos dias 26, 27 e 29 de junho, serão leiloados NTN-Fs e Letras do Tesouro Nacional; leilões de NTN-B ocorrerão nos dias 26 e 28.

Pré-sal: Ibama emite licença para exploração de petróleo em Tartaruga. Campo de Tartaruga Verde abriga 93,2 mi de metros cúbicos de óleo equivalente, dos quais 40,8 mil de metros cúbicos correspondem a reservas provadas.

Tribunal derruba liminar que fixava teto de reajuste em planos de saúde. Desembargador acatou recurso que havia sido interposto pela ANS. Com isso, a agência volta a ter a liberdade para fixar o reajuste que considerar apropriado.

Enquanto você desligou…

Operação XP-Itaú deveria ser reprovada, diz conselheira do Cade. Conselheira defende que Banco Central reprove ou imponha restrições mais duras.

CVC planeja 100 novas lojas no ano e quer integrar físico e digital. As 1,2 mil lojas da empresa ainda são responsáveis por 60% das vendas do grupo.

GOL e Eletrobras estão “baratas” na Bolsa. No ano, as ações da GOL acumulam queda de 23% na B3. Já as ações ordinárias e preferenciais da Eletrobras acumulam queda de 33%, cada uma, no mesmo período.

Petrobras vai recorrer de decisão do TST sobre ação trabalhista. Decisão do tribunal alterou critério de cálculo do Complemento da Remuneração Mínima por Nível e Regime, que, segundo a empresa, custariam R$ 15,2 bi.

Cade aprova venda de 80% do Walmart Brasil para fundo americano. Além das lojas do Walmart, a operação abrange as empresas Veraneio, WMS Brasil, Bompreço Supermercados e Bompreço Bahia.

Conselho da Engie aprova participação da empresa em leilão de transmissão. Disputa envolverá construção e operação de cerca de 2,6 mil km de linhas de transmissão e subestações com capacidade de de 12,2 mil mega-volt-amperes.

Fundo da Danone investirá em até 25 stratups em alimentação saudável. Danone Manifesto Ventures mira setores como o de bebidas saudáveis, lanches e comida para bebês até a busca por fontes alternativas de proteína.

Volskwagen pode pedir indenização a ex-CEO sobre fraude. Montadora tem dito que apenas gerentes de nível inferior sabiam das emissões, mas autoridades norte-americanas apresentaram acusações contra Winterkorn.

Agenda

Nesta segunda-feira, sai o Boletim Focus, do Banco Central. E, nos Estados Unidos, serão divulgados os dados de venda de casas novas em maio.