Um ano depois de IPO, preço de ação da Snap sobe US$ 1

São Francisco – A Snap comemorou aniversário como uma empresa de capital aberto nesta sexta-feira, mas para os investidores não foi exatamente a festa que esperavam quando compraram ações na oferta pública inicial de tecnologia mais disputada em anos.

As ações compradas no IPO tiveram valorização de apenas 1 dólar.

Um ano atrás, os investidores se apressaram em comprar ações da Snap no IPO, que na época custavam 17 dólares cada, e disputaram os papéis no primeiro dia de negócios, quando o valor das ações da empresa disparou 44 por cento.

A popularidade do aplicativo de rede sociais com jovens foi vista como uma grande ameaça ao líder da indústria, o Facebook. Os principais investidores incluíram T. Rowe Price Group e Fidelity Investments.

Mas o ritmo de expansão da base de usuários do Snap ao longo do ano passado não conseguiu atender às expectativas de muitos investidores.

As ações despencaram recentemente depois que uma atualização do aplicativo não conseguiu impressionar muitos usuários, incluindo Kylie Jenner, meia-irmã de Kim Kardashian, que estrela o reality show “Keeping up with the Kardashians”.

“Esta é uma empresa em fase de consolidação que por um acaso passou a ser listada”, disse Brian Wieser, analista da Pivotal Research, que recomenda vender ações da Snap. “Ainda não sabemos se algum dia será lucrativa.”

Nesta sexta-feira, a ação da Snap teve alta de 4,6 por cento, ou 0,80 dólar, para 18,01 dólares, após o site de notícias Chedar ter publicado que a empresa está trabalhando em novos óculos equipados com câmera. O preço do papel ficou quase 6 por cento acima do preço do IPO em 1 de março do ano passado. O S&P 500 no período acumulou valorização de 12 por cento.