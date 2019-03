UBS recomenda venda da melhor ação do Ibovespa no ano

(Bloomberg) — O UBS está recomendando a investidores a venda do papel que acumula a melhor performance entre as ações do Ibovespa neste ano, afirmando que o “short squeeze” da ação chegou ao fim.

O banco suíço reiterou sua recomendação de venda para a CSN, com a visão de que os preços do minério de ferro devem se enfraquecer a partir do meio do ano.

O UBS também citou possível risco de redução de tarifas de importação por parte do governo nos próximos anos e a queda de operações a descoberto para o menor nível em quatro anos em meados de março, de acordo com analistas liderados por Andreas Bokkenheuser, em nota.

A CSN acumula alta de 78 por cento desde o começo do ano, quase o dobro do desempenho da segunda melhor ação do Ibovespa. A empresa tem nove recomendações de compra, três de manutenção e três venda entre analistas acompanhados pela Bloomberg.

O UBS disse que a projeção da empresa para crescimento do Ebitda ajustado em 2019 e a expectativa para aceleração da desalavancagem já estão precificadas nas ações.