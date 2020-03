UBS pede que Banco Central corte Selic em ponto percentual ainda hoje

São Paulo – Com o agravamento das perspectivas econômicas globais reflexo da pandemia de coronavírus e o novo corte de juros anunciado pelo FED na tarde do último domingo, o banco suíço UBS pede que o Banco Central brasileiro corte a taxa de juros, a Selic, em um ponto percentual imediatamente fazendo com que o juros ficassem em 3,25% ao ano.

“Acreditamos que essas medidas justifiquem uma ação mais agressiva e preventiva do Banco Central. Prevemos agora um corte imediato na taxa de 100 pontos base, levando a Selic a 3,25%”, afirmaram os economistas do banco, Tony Volpon e Fabio Ramos em relatório enviado a clientes.

Além do corte da Selic, o UBS acredita ainda que outras medidas são necessárias para garantir a liquidez, como a flexibilização das exigências de reservas e o anúncio de um programa de intervenção cambial mais estruturado.

“Não vemos motivos para o Banco Central aguardar sua reunião regular do Copom para definição de taxas e acreditamos que é provável que anuncie essas medidas nesta segunda-feira.”

Os economistas do banco disseram também que vão monitorar os mercados para atualizar as projeções de crescimento. Até agora, o UBS espera uma queda de 5% no PIB do segundo trimestre e um crescimento de 1,3% para PIB brasileiro em 2020.“Mas vemos um potencial risco negativo para nossas previsões para o ano inteiro, pois nossas expectativas de uma recuperação de 7,5% no no terceiro trimestre podem ser otimistas demais.”