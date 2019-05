Uber em greve; Paulo Guedes blindado e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (8) para começar o dia bem informado:

#UberOff: motoristas param um dia antes de IPO, incluindo no Brasil

Motoristas devem deixar os aplicativos desligados até 23h59 desta quarta, pedindo reajuste nos valores pagos pelas empresas de transporte por aplicativo



PSL tenta blindar Paulo Guedes na Comissão Especial sobre Previdência

Governo retém 44% da verba das Forças Armadas; redução será de R$ 5,8 bilhões

Para militares, situação ficará ‘crítica’ se contingenciamento não for revisto, diz reportagem do Estadão

Acordo com EUA sobre OCDE está mantido, diz governo

Coube ao assessor especial para assuntos internacionais comentar a postura de diplomatas americanos que se mantiveram em silêncio na reunião da OCDE

Os resultados que a JSL tem para mostrar após o IPO cancelado da Vamos

Empresa divulga resultados dias após cancelar IPO da subsidiária Vamos por falta de interessados em pagar o patamar de preço pretendido

China volta atrás em diversos aspectos do acordo comercial com os EUA

O documento estava cheio de mudanças em itens que afetaram as principais demandas dos EUA, disseram fontes à Reuters



Acredito que já temos votos para aprovar reforma, diz Bolsonaro

Segundo Bolsonaro, projeto conquistou o apoio da Câmara e do Senado porque há consenso de que não há outra alternativa para o País enfrentar a crise fiscal

Sem data de votação, cronograma da Previdência tem Guedes como convidado

O ministro da Economia fará uma apresentação sobre a PEC da reforma da Previdência nesta quarta-feira

PSL vai madrugar para barrar oposição

Maia: licenciamento ambiental só será votado depois de todos serem ouvidos

Mais de 80 organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente divulgaram nota de repúdio contra o projeto de lei

Trump teve prejuízo de US$ 1,17 bilhão em uma década

Segundo o New York Times, os negócios de Trump fizeram com que o presidente evitasse o pagamento de impostos durante oito dos dez anos analisados

EUA retiram sanções contra general venezuelano que rompeu com Maduro

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, afirmou que enviará em junho um navio-hospital ao Caribe devido à crise na Venezuela

Disney divulga balanço em meio a sucesso de “Vingadores: Ultimato”

Em apenas 11 dias, o filme se tornou a segunda maior bilheteria do cinema, faturando 2,188 bilhões de dólares

Com novo padrão contábil, dívida da Petrobras sobe para R$372 bi

Resultados divulgados nesta terça-feira, 7, mostram lucro de R 4,1 bilhões no primeiro trimestre

Petrobras tem lucro de R$4,03 bi no 1º trimestre e queda na produção

Números representam queda de 42% ante o mesmo período do ano passado, mas aumento de 92% comparado ao trimestre anterior

As coincidências das operações bilionárias da Hapvida e da Arco

Com assessoria do BTG Pactual, as companhias cearenses anunciaram aquisição de concorrentes, e suas ações subiram nesta terça-feira

Arco Educação compra Sistema Positivo de Ensino

A Arco Educação pagará 1,65 bilhão de reais pelo negócio e passará a atender 1,2 milhão de alunos em 4.800 escolas brasileiras

Ambev vende mais cerveja no Brasil, mas preocupa mercado

O volume de cervejas aumentou em decorrência de um clima mais quente e carnaval tardio, mas tendência de alta é incerta

Poupança tem maior retirada para meses de abril em 3 anos, de R$ 16,28 bi

Com o resultado de abril, a caderneta de poupança registrou saques líquidos de R$ 16,28 bilhões no primeiro quadrimestre

MP que prevê privatizações no saneamento é aprovada em comissão

Medida tem potencial para gerar mais de R$ 500 bilhões em investimentos e gerar 700 mil empregos ao longo de 14 anos; texto vai para plenário

Nesta quarta-feira (8), será divulgada a taxa Selic, pelo Copom. Nos Estados Unidos, haverá o discurso de Brainard, membro do FOMC, e a divulgação dos estoques de petróleo bruto. Na Zona do Euro, haverá o discurso do presidente do BCE e a divulgação das atas das reuniões de política monetária do bloco, enquanto que na China serão divulgados os dados sobre as exportações e importações, a balança comercial e o IPC mensal e anual.