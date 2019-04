Uber consolidará 2019 como ano dos IPOs de unicórnios

(Bloomberg) — Diversas aberturas de capital agitaram os EUA nas últimas semanas, mas a próxima leva promete.

Muitas empresas correram para o mercado acionário desde que a comissão federal que supervisiona as ofertas iniciais de ações (IPOs) voltou a operar após a paralisação parcial do governo americano, que reprimiu essas atividades no início do ano.

Nas últimas três semanas, 15 companhias levantaram mais de US$ 5,5 bilhões com IPOs nas bolsas americanas, mais que o triplo do montante levantado por 22 empresas nas primeiras 11 semanas do ano, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Essa quantia vai parecer ínfima no próximo mês, com a chegada às bolsas de startups de prestígio como Uber Technologies, Pinterest e Zoom Video Communications – empresas de capital fechado avaliadas em mais de US$ 1 bilhão, marca que as coloca na categoria de unicórnio.

A Uber, que pretende captar cerca de US$ 10 bilhões, pode entrar com a documentação para o IPO já nesta quinta-feira, segundo pessoas a par do assunto. Para potenciais investidores que se apegam aos mínimos detalhes, será a primeira chance de ler centenas de páginas de informações aprofundadas sobre os planos de negócio da gigante de mobilidade. Juntando os US$ 3 bilhões que empresas como Pinterest e Zoom planejam levantar nos próximos 30 dias, fica claro que vem aí um tsunami de IPOs em 2019.

Levis e TradeWeb

A Levi Strauss deu a largada nos IPOs de março com uma oferta de US$ 623 milhões. Logo em seguida, a Lyft, rival da Uber, levantou US$ 2,34 bilhões. A Tradeweb Markets ultrapassou a barreira de US$ 1 bilhão na abertura de capital realizada em 3 de abril, completando o trio de maiores listagens do mundo neste ano.

Nem todas as estreantes vão bem. As ações de Levi Strauss e Tradeweb são negociadas bem acima dos preços dos IPOs, mas a cotação da Lyft caiu ao longo dessas duas semanas como empresa de capital aberto. Na quarta-feira, os papéis fecharam em US$ 60,12, o menor preço em registro, após saírem por US$ 72 no IPO.

A Uber provavelmente chegará à bolsa em maio e talvez seja apenas mais uma em um grande movimento na direção do mercado acionário. Slack Technologies,Postmates, Palantir Technologies e Airbnb estudam aberturas de capital.

Na Europa, o mercado de IPOs andava parado, mas a situação está se revertendo. Três aberturas devem ser realizadas em abril, totalizando mais de US$ 5,7 bilhões. As ações da Network International Holdings dispararam em Londres na quarta-feira após a captação de 1,1 bilhão de libras esterlinas (US$ 1,4 bilhão) na maior listagem realizada na Europa neste ano. Outra operadora de pagamentos, a Nexi, pode captar até 2,2 bilhões de euros (US$ 2,5 bilhões) no IPO que deve sair nesta quinta-feira. A Stadler Rail espera levantar até US$ 1,4 bilhão nesta semana.

Em novembro, o Goldman Sachs Group estimou que até US$ 80 bilhões poderiam ser captados com IPOs somente nos EUA neste ano, o dobro da média anual desde 1999, mas essa previsão pode se mostrar baixa demais.