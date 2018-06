São Paulo – A S&P Dow Jones Indices anunciou nesta segunda-feira, 4, que irá incluir a Netflix no índice S&P 100 e o Twitter no S&P 500, com as duas companhias substituindo a Monsanto. A Netflix fará parte do subíndice de consumo discricionário e o Twitter será integrado ao segmento de tecnologia da informação.

Com a informação, a Netflix viu suas ações subirem 0,22% no after hours em Nova York, enquanto os papéis do Twitter saltaram 4,01%.