Twitter perde 1 milhão de usuários e ações afundam 18%

São Paulo – O Twitter divulgou que teve lucro líquido recorde no segundo trimestre deste ano, de 100,12 milhões de dólares. É o terceiro trimestre consecutivo que a companhia registra lucro. No mesmo período do ano passado, o Twitter havia registrado um prejuízo de 116 milhões de dólares.

Apesar do crescimento histórico no lucro, as ações da companhia registravam forte desvalorização na tarde desta sexta-feira, de 18,48%. Os papéis listados na Nasdaq eram negociados na casa dos 34 dólares.

O mau humor dos investidores está relacionado a perda de usuários da rede social. No segundo trimestre, um milhão de pessoas deixaram de usar a rede social. Desta maneira, o Twitter terminou o trimestre em 335 milhões de usuários. Os Estados Unidos foram os principais responsáveis pelo declínio.

O Twitter explicou que a baixa se deve ao aumentou do número de exclusões e suspensões de contas nos últimos meses visando eliminar discursos de ódio, conteúdo abusivo e desinformação, assim como proteger melhor dados dos usuários e aumentar a transparência nos gastos com propaganda política.

A queda de usuários também foi atribuída a decisão do Twitter de não renovar as parcerias com operadoras de SMS em determinados mercados e de não alocar recursos para obedecer a lei de proteção de dados da União Europeia, que está em vigor desde maio deste ano.