Tweets de Trump voltam a derrubar bolsas globais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mais uma vez conseguiu causar pânico no mercado financeiro com suas postagens no Twitter. Nesta sexta-feira (23), após a China ter anunciado planos para impor 75 bilhões de dólares em tarifas sobre produtos americanos e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, não ter indicado que voltará a cortar os juros, Trump usou a mídia social para atacá-los.

Em sua conta no Twitter, o presidente americano disse que a China roubou trilhões de dólares dos norte-americanos por décadas e que ele responderia às tarifas chinesas na tarde desta sexta-feira. Trump também culpou o Federal Reserve por “fazer NADA”. “Minha única questão é: quem é o nosso maior inimigo, Jay Powell ou Chairman Xi”, tweetou Trump, em referência ao presidente do Fed e ao presidente da China, Xi Jinping.

….My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de agosto de 2019

….your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China’s Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE,…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de agosto de 2019

As postagens fizeram com que índices acionários do mundo todo caíssem quase que instantaneamente. Antes dos tweets, a bolsa de Londres vinha de alta e estava a minutos do fim do pregão. Logo após as postagens, o FTSE, o principal índice da casa, entrou em queda vertiginosa e fechou em baixa de 0,47%.

Índice da bolsa de Londres vinha subindo antes de tweets de Trump Índice da bolsa de Londres vinha subindo antes de tweets de Trump

Nos Estados Unidos, onde as bolsas ainda estavam longe do horário de fechamento, o movimento de baixa persistiu por mais tempo. O índice Dow Jones vinha subindo até Trump pegar seu smartphone para fazer postagens. Dez minutos após os tweets, o índice já perdia cerca de 333 pontos. O declive persistiu por horas. O índice fechou com 623 pontos a menos em relação ao dia anterior anterior, baixa de 2,37%.

Índice Dow Jones perdeu cerca de 333 pontos logo após tweets de Donald Trump Índice Dow Jones perdeu cerca de 333 pontos logo após tweets de Donald Trump

Com a repercussão da queda dos índices acionários após suas postagens, Trump voltou a pegar o celular, agora para provocar o mercado financeiro e líderes democratas. “O Dow [Jones] está em queda de 573 pontos talvez devido às notícias de que o deputado Seth Moulton, quem quer que ele seja, caiu fora da corrida presidencial de 2020”, tweetou.

The Dow is down 573 points perhaps on the news that Representative Seth Moulton, whoever that may be, has dropped out of the 2020 Presidential Race! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de agosto de 2019

No Brasil, o Ibovespa também sentiu os impactos dos comentários de Trump na rede social. O principal índice da bolsa paulista caiu 1.658 pontos entre as 11:55 e as 12:10. Assim como nos índices americanos, a baixa persistiu ao longo do dia e o Ibovespa fechou em queda de 2,34% a 97.667,49 pontos – recuo de 2.343 pontos.

Ibovespa chegou a perder mais de 1.500 pontos logo após postagens de Trump Ibovespa chegou a perder mais de 1.500 pontos logo após postagens de Trump

Apesar das quedas globais, o descompasso de Trump fez um índice ter forte alta, o índice de volatilidade VIX. Também conhecido como índice do medo, ele costuma subir em tempos de incertezas sobre o futuro da economia. Instantes depois das postagens, o VIX saltou de 16,54 pontos para 19,25 pontos – e continuou subindo, chegando a 21,01 pontos. Para analistas, o VIX acima dos 20 pontos é um sinal de alta imprevisibilidade. No final do dia, ele recuou e fechou a 19,87 pontos.