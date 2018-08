Turquia dobra limite de crédito e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

A inadimplência está em queda. Mas pode voltar a subir. BC divulga relatório de operações de crédito em julho; analistas esperam que a pior fase do mercado de crédito tenha ficado para trás

Quanto o dólar precisa subir para chamar a atenção do BC? Nos últimos dias a moeda norte-americana voltou a valorizar de forma expressiva; ontem, fechou na segunda maior cotação do Plano Real

BC da Turquia dobra limite de tomada de crédito para setor bancário. Em meio a crescentes tensões, EUA e Turquia recentemente também impuseram tarifas a importações um do outro.

TRTs ignoram reforma trabalhista e reajustam processos acima da inflação. Dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho, ao menos sete neste ano já contrariaram novas regras, em vigor desde novembro de 2017.

Divergência trava venda do controle da Eldorado. Desentendimentos entre comprador e vendedor podem levar à arbitragem a operação de venda do controle da produtora de celulose da J&F Investimentos para a asiática Paper Excellence.

Canadá e EUA entram em fase crucial rumo ao Nafta 2.0. Chanceler canadense interrompeu viagem para ir a Washington examinar “de perto” possíveis mudanças no tratado de comércio

Política e mundo

Bolsonaro tem embate com Renata Vasconcellos sobre igualdade salarial. Candidato falou de diferença de salário entre William Bonner e Renata Vasconcellos e ela disse que “meu salário não diz respeito a ninguém”.

AGU discute conciliação com 151 transportadoras multadas durante greve. As empresas foram punidas por descumprimento de determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) que impedia interdição de vias públicas durante paralisação.

Alckmin defende fim de intervenção no Rio o mais rápido possível. Tucano defendeu que o governo federal cumpra seu papel na área da segurança pública, como por exemplo controle de fronteira e apoio aos Estados.

Temer autoriza uso das Forças Armadas em Roraima em meio a venezuelanos. De acordo com Jungmann, foi descartada uma intervenção federal no Estado, onde há também uma preocupação com o sistema prisional.

Moraes pede vista e julgamento de denúncia contra Bolsonaro é suspenso. Após empate em 2×2, Moraes alegou que, devido ao “adiantado da hora”, caso será retomado na terça-feira (4) com o seu voto, que será de minerva.

Enquanto você desligou…

Acordo México-EUA inclui teto para exportações de veículos, dizem fontes. O acordo paralelo permitiria taxas sobre importações de autopeças acima de 90 dólares bilhões por ano.

Latam demite 1,2 mil funcionários em Guarulhos e Galeão após terceirização. Segundo informações do Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos (Sindigru) e da Fentac, foram 850 demissões em São Paulo e 350 no Rio de Janeiro.

Santander abre crédito para financiar equipamentos de energia solar. A instituição vai desembolsar R$ 1,8 bilhão em créditos para a geração de energia fotovoltaica até 2021.

Agenda

Nesta quarta-feira, será divulgado nos Estados Unidos, o PIB trimestral, as vendas pendentes de moradias (mensal), os estoques de petróleo bruto, e os estoques de petróleo em Cushing, Oklahoma.