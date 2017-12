O dia D para Oi e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Assembleia de credores da Oi decide hoje se aprova o novo plano de recuperação judicial. Às vésperas da assembleia, Oi teve até denúncia anônima. Estratégias de acionistas vão de e-mail à CVM e Ministério Público a uma série de petições e notificações pedindo adiamento da assembleia.

Odebrecht confessa cartel durante governos tucanos. O esquema, segundo a Folha de S. Paulo, operou de 2004 até 2015 em obras que custaram cerca de R$ 10 bilhões aos cofres públicos. Não houve menção a corrupção a servidores públicos em troca de licitações.

Acordo de leniência sobre cartel de metrôs pode atingir Alckmin. Camargo Corrêa entregou provas e documentos sobre a existência de um cartel que atuou entre 1998 e 2014 para fraudar licitações de obras de metrô.

Marcelo Odebrecht deixa prisão e encara disputa com seu pai. Rompido com o pai, Emílio, terá de ficar até 2025 longe da Odebrecht por ordem da Justiça.

Correios já têm prejuízo de R$ 2 bi no ano. Mesmo após a adoção de medidas para reduzir gastos, o prejuízo dos Correios era 17% maior que o de 2016.

Política e mundo

STF homologa acordo sobre prejuízos a poupadores. Na decisão, o ministro deu prazo de até dois anos para os poupadores aderirem ao acordo, que prevê descontos que variam de 8 a 19 % para quem tem mais de 5 mil reais a receber.

STF suspende adiamento de reajuste de servidores. A medida havia sido assinada pelo presidente Michel Temer no fim de outubro e fazia parte do pacote de ajuste fiscal do governo.

Com Lula, PT faz 1ª reunião para elaborar programa para 2018. No sábado, 16, o Diretório Nacional do partido formalizou o nome do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad como coordenador do programa.

Governo deve liberar R$ 4 bi do Orçamento a 10 dias do fim do ano. Como a arrecadação de dezembro ainda não está fechada, o governo está calibrando o tamanho com base na arrecadação de novembro, que foi muito positiva.

MP pede transferência de Cabral para presídio de Bangu. O MP-RJ investiga a instalação de uma televisão de 65 polegadas e um home theater em uma sala da cadeia pública de Benfica.

Segunda Turma do STF rejeita denúncias contra quatro políticos. Arthur Lira, Eduardo da Fonte, José Guimarães e Benedito de Lira estão livres das acusações.

TSE aprova calendário e regras para as eleições de 2018. Segundo o calendário eleitoral aprovado nesta segunda pelo TSE, o primeiro turno das eleições ocorrerá no dia 7 de outubro.

Enquanto você desligou…

Justiça cassa liminar que impedia Estácio de demitir professores. O juiz afirmou que pelos termos da nova lei trabalhista, a universidade pode dispensar empregados sem prévia negociação com o sindicato de classe.

Camargo Corrêa diz que cartel atingiu três obras em SP. Durante governos do PSDB, o cartel assumiu as obras da Linha 4-Amarela – prevista para 2014, mas ainda não concluída – e duas obras da Linha 2-Verde.

JAC Motors fará fábrica em Goiás. O grupo já havia anunciado uma fábrica na Bahia, mas desistiu do projeto em razão da crise, que derrubou as vendas de veículos no mercado brasileiro.

Agenda do dia

Licenças de Construção (Nov)