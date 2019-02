TSE pressionado por denúncias de caixa 2 e tudo para ler nesta manhã

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira, 19, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

As denúncias de caixa dois e o TSE: dia de respostas? A Justiça Eleitoral está pressionada sobre denúncia contra Jair Bolsonaro. Especialistas veem margem para, no limite, a cassação da chapa ou do mandato.

Otimismo interno ou pessimismo externo: o pêndulo da bolsa. A denúncia de caixa dois contra Jair Bolsonaro (PSL) não teve, segundo analistas, impacto na queda de 2% do índice Ibovespa nesta quinta-feira.

Bolsonaro tem 59% dos votos válidos contra 41% de Haddad, diz Datafolha. O capitão reformado e o ex-prefeito de SP oscilaram um ponto percentual em relação à pesquisa da última semana.

Vivendas da Barra, o inusitado QG político de Bolsonaro. Rotina do candidato do PSL mostra que seu cada vez mais provável governo deve ser centrado nele mesmo.

Ilan se prepara para deixar o BC, dizem fontes à Bloomberg. De acordo com as fontes, o atual presidente do banco deve sair no fim do mandato de Michel Temer

Equipe de Bolsonaro propõe desoneração ‘permanente’ da folha de pagamento. Proposta de economistas ligados ao PSL, segundo o jornal Estado de S. Paulo, prevê a redução de todos os encargos sobre a folha das empresas.

Ao PSDB, agência ofertou 80 milhões de disparos ilegais pelo WhatsApp. Ao Globo, o consultor de marketing digital da campanha de Alckmin falou sobre reunião em que uma empresa ofereceu o serviço

Maioria defende participação de Bolsonaro em debates no segundo turno. Segundo pesquisa Datafolha, 73% dos eleitores querem ver confronto com o petista na TV.

Política e mundo

Candidato a vice, Mourão contraria Bolsonaro e faz vídeo apoiando Doria. Com medo de perder votos, o candidato do PSL já havia declarado que iria manter a neutralidade nas disputas estaduais para governador

Após denúncias, Bolsonaro reage e PSL diz que processará PT. O candidato do PSL negou que tenha pedido financiamento relacionado ao WhatsApp em jantar com empresários

MP denuncia barbeiro acusado de matar capoeirista por discussão política. Romualdo da Costa foi atingido por 13 facadas em todo o corpo

MPE vai apurar denúncias de doações ilegais para campanha de Bolsonaro. Pelo menos dois pedidos de investigação já foram protocolados na Procuradoria-Geral Eleitoral

Haddad: “Se um dos empresários for preso, ele faz delação e entrega todos”. Para o petista, Ministério Público Eleitoral tem que pedir prisão preventiva do dono da Havan, Luciano Hang, por disseminar informações falsas

Fachin defende “fair play” durante eleição e faz apelo contra fake news. Ministro do STF pediu à sociedade que refute qualquer forma de violência e que preserve as instituições democráticas brasileiras

Datafolha SP: Doria tem 53% contra 47% de França; veja RJ e MG. O percentual de votos válidos exclui os brancos, nulos e indecisos

Putin fala sobre guerra nuclear e ameaça destruir quem atacar a Rússia. A Rússia critica os EUA por sua nova doutrina nuclear adotada no começo de 2018, classificada de “beligerante” e de “antirrussa”

Lojas que vendem maconha no Canadá ficam sem estoque. Maioria dos consumidores estava contente com o fim da proibição, mas alguns expressaram desapontamento por não conseguir comprar no 1º dia

PT faz pedido de investigação ao TSE e pede inelegibilidade de Bolsonaro. Na ação, o partido cita que há indícios de que foram comprados pacotes de disparos em massa de mensagens contra o PT pelo aplicativo WhatsApp

Bolsonaro não participará de debates no 2º turno, diz presidente do PSL. Gustavo Bebbiano disse ainda que as acusações feitas por Haddad de que Bolsonaro está por trás da disseminação de notícias falsas é caluniosa

Enquanto você desligou…

EUA, México e Canadá recorrem à OMC em disputa por tarifas sobre metais. O pedido abrange tarifas de China, União Europeia, Canadá e México em retaliação à imposição de tarifas pelos Estados Unidos

Governo paga mais R$ 60,3 milhões em subsídio ao diesel a quatro empresas. Serão pagos valores correspondentes às segunda e terceira fases da subvenção iniciada após a greve dos caminhoneiros

Brasil aciona China na OMC por causa de barreiras comerciais sobre açúcar. Na primeira etapa do processo, Brasil e China farão consultas bilaterais e, se não houver acordo, o Itamaraty pedirá uma avaliação independente

Grife carioca Reserva cria peças com logomarca da Amazon. A etiqueta da Amazon virou moda. A grife carioca Reserva criou uma coleção especial usando a logomarca e inspirada no design das embalagens da varejista.