TSE aponta falhas na prestação de contas de Bolsonaro e tudo para ler hoje

Nesta terça-feira, no mercado doméstico, serão divulgados os índices de vendas no varejo (mensal e semanal). Na China, os dados que serão divulgados remetem a novos empréstimos no país asiático. Já na Zona do Euro, será divulgada a Percepção Econômica ZEW, que mede a expectativa dos investidores alemães institucionais, serão realizados os discursos Lautenschläger e de Peter Praet, ambos do do Banco Central Europeu e, por fim, irá ocorrer o encontro do Eurogrupo. Finalmente, nos Estados Unidos, será divulgado o relatório mensal da OPEP, serão realizados os discursos de Brainard, Kashkari, Harker e Daly, todos membros do Comitê Federal de Mercado Aberto, além do Balanço Orçamentário Federal do mês de outubro.