Trump suspeita do Brasil e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

EUA suspeitam que Brasil compre aço da China para depois reexportar. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a suposta prática pode servir de pretexto para manter sobretaxa ao país.

Suzano compra Fibria e cria gigante de papel e celulose. Nesta quarta-feira, o BNDES aprovou a fusão das duas maiores empresas de celulose do país.

Flávio Rocha se aproxima de sigla evangélica e MBL. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo revela que o dono da Riachuelo foi cotado como vice de Bolsonaro, mas o vê ‘como esquerda’ na economia.

Perdas da Petrobras somam R$ 160 bilhões. De acordo com o jornal Valor Econômico, a estatal teve, em 2017, seu quarto prejuízo anual consecutivo, de R$ 466 milhões.

Assassinato de vereadora no Rio pressiona interventores federais. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o ataque que também matou motorista é encarado como afronta no Exército.

CCR fará nova oferta pela Invepar, dona do Aeroporto de Guarulhos. O jornal O Estado de S.Paulo divulgou que a concessionária, que já havia olhado o ativo, ganha nova chance após vencimento de acordo de exclusividade com o fundo Mubadala, de Abu Dabi.

Ação contra taxa de Trump divide siderúrgicas do país. Com produção nos EUA, Gerdau e ArcelorMittal não participam de negociações com governo americano, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

Política e mundo

PF vai auxiliar investigação sobre assassinato de Marielle Franco. Isso ficou acordado durante encontro entre o procurador-geral de Justiça do Rio, Eduardo Gussem, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Reajuste do Bolsa Família será anunciado ainda este mês. Questionado sobre o valor, o ministro disse que será maior que a inflação, mas que o percentual ainda está sendo definido.

EUA sancionam Rússia por interferência em eleição. Sanções pouparam oligarcas e autoridades do governo próximos do presidente Vladimir Putin.

UE pode taxar em 3% faturamento de empresas de tecnologia dos EUA. Proposta, que ainda está sujeita a mudanças, é uma atualização do esboço anterior que previa um imposto entre 1 e 5 por cento.

Congresso peruano aprova novo pedido para destituir Kuczynski. O presidente supostamente mentiu sobre suas relações com a empresa brasileira Odebrecht, investigada em casos de corrupção.

Enquanto você desligou…

Paper Excellence eleva oferta por Fibria para R$71,50 por ação, diz fonte. A empresa ainda precisa apresentar documentos relacionados ao financiamento da proposta.

Conselho da Eletropaulo aprova acordo de R$1,5 bi com Eletrobras. Do total do acordo, 250 milhões serão pagos à vista pela Eletropaulo à Eletrobras após trânsito em julgado da homologação judicial do acordo.

Qualicorp tem alta de 15% no lucro do 4º trimestre. A empresa encerrou 2017 com 4,517 milhões de beneficiários, praticamente estável ante os 4,568 milhões de um ano antes.

Ex-executivo do Walmart acusa empresa de emitir dados enganosos. O ex-diretor acusou o Walmart de ter traído os princípios de integridade e honestidade adotados pelo fundador.

Theranos, de Elizabeth Holmes, é acusada de fraude massiva na SEC. A startup já foi a menina dos olhos do Vale do Silício. Mas, nesta semana, a entidade reguladora americana condenou o negócio por “falsos testemunhos”.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o IPC de fevereiro da Zona do Euro. Nos Estados Unidos, saem as Ofertas de Emprego JOLTs de janeiro.