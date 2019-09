O discurso de Bolsonaro; Guedes quer privatizar e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (24) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Quem causa mais? Bolsonaro e Trump falam na ONU

O presidente brasileiro abre a Assembleia Geral com discurso que deve ter forte teor nacionalista; Trump deve tratar de Irã, China e Ucrânia

Mattar prepara programa de privatização para ano que vem, diz Guedes

O ministro, porém, não deu detalhes do processo de privatizações; “É o Salim em grande estilo”, definiu Guedes

“Se arrumar a casa, Via Varejo vai dobrar de valor”, diz gestor da Ibiúna

À frente de um fundo que rende quase 150% do CDI no ano, André Lion fala das estratégias em ações de commodities, bancos e varejo

Em outra derrota para Boris, corte britânica anula suspensão do Parlamento

Segundo o veredicto, Johnson abusou de sua autoridade ao aconselhar a rainha Elizabeth II que suspendesse o Parlamento para facilitar um Brexit sem acordo

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 44 milhões nesta terça

De acordo com a Caixa, caso aplicado na poupança, o valor do prêmio renderia aproximadamente R$ 151 mil por mês

Política e mundo

Congresso se articula para derrubar vetos de Bolsonaro à Lei de Abuso

Por causa da análise dos vetos na Lei de Abuso de Autoridade, o primeiro turno da reforma da Previdência foi adiado para quarta no Senado

Amazônia queima em vídeo-paródia do Greenpeace veiculado em NY

Na véspera de discurso de Bolsonaro na ONU, organização satiriza tentativa do governo brasileiro de reverter desgaste com alta das queimadas na Amazônia

PF acredita que suspeito de hackear Moro conversou com jornalista

Polícia diz ter comparado áudio encontrado no celular de Glenn Greenwald com vídeos dos stories no Instagram do suspeito Luiz Henrique Molição

Procurador diz que hackers mandaram mensagem atribuída a Joice

Uma nota intitulada “O governo já deixa vazar que considera MPF como inimigo”, teria sido elaborado pelo próprio Luiz Molição e enviada pelo número de Joice

Ameaçados, indígenas do Pará prometem defender floresta até a morte

“De noite a gente não dorme direito, fica pensando nos madeireiros chegando aqui e matando a nossa gente dormindo”, disse indígena

Democratas aumentam pressão por impeachment de Trump

O impeachment de Trump ganhou peso depois que um funcionário do governo o denunciou por ligar para o presidente ucraniano para falar de Biden

OEA aprova resolução que reconhece regime de Nicolás Maduro como “ameaça”

“O objetivo é evitar que a Venezuela continue sendo território livre para atividades ilícitas e criminosas”, disseram, em nota. os países membros do Tiar

Em busca de união, Gantz e Netanyahu se reúnem com presidente de Israel

O presidente de Israel é encarregado de escolher um candidato ao cargo de premiê depois das eleições parlamentares

Reino Unido, França e Alemanha culpam Irã por ataque saudita

“Está claro para nós que o Irã é responsável por este ataque. Não há outra explicação plausível”, afirmou o comunicado dos três líderes

Enquanto você desligou…

Guedes: Semana que vem a gente já começa com nossa proposta tributária

O ministro da Economia afirmou que preferia ter tratado antes sobre o Pacto Federativo, mas o Congresso pressionou pela reforma tributária

BB e UBS buscam formar joint venture para criar banco de investimentos

O objetivo da parceria é combinar a base de relacionamento do BB no país com as estruturas globais de execução e distribuição do UBS

Boeing propõe US$ 144 mil a famílias de vítimas de acidentes do 737 MAX

Parentes das vítimas podem apresentar seus pedidos de remuneração até 31 de dezembro

Ex-presidente da Nissan, Carlos Ghosn é acusado de fraude fiscal nos EUA

Ghosn e a Nissan são acusados de sonegar US$ 140 milhões em aposentadorias que o dirigente iria receber

Ame, das Americanas, faz parceria com Mastercard para cartão pré-pago

Segundo as empresas, ainda é “prematuro estimar seus efeitos (da parceria com a Mastercard) no resultado das companhias”

Fiscalização paralisa plataforma a serviço da Petrobras na Bacia de Santos

É a segunda notícia envolvendo problemas em plataformas da Modec no Brasil em cerca de um mês

Snap tinha dossiê chamado “Projeto Voldemort” sobre avanços do Facebook

Vilão da saga “Harry Potter” foi escolhido para nomear o que a Snap via como tentativas de Mark Zuckerberg de minar a concorrência

Heringer anuncia acordo que dá controle a grupos Uralkali e Uralchem

Se concretizado, o acordo pode ampliar a competição no mercado brasileiro de fertilizantes, dominado pelas gigantes globais Yara e Mosaic

Agenda

Nesta terça-feira (24), o Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) publica a ata de sua reunião da última semana, quando decidiu baixar a taxa Selic para 5,5%. O documento serve para informar os investidores sobre as análises feitas pelo comitê.

Nos EUA, o Conference Board divulga seu índice de Confiança do Consumidor, do mês de setembro, que pode antever os gastos do consumidor e, consequentemente, a atividade econômica no país. O American Petroleum Institute, como faz todas as semanas, atualiza os estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados nos EUA. E a S&P solta seu índice Composto 20, sobre o valor da habitação nos EUA, referente ao mês de julho, que examina as mudanças nos preços no mercado imobiliário em 20 regiões do país.

Já na Zona do Euro, há discurso de Luis de Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu, que pode trazer pistas sobre a política econômica da instituição.

Frase do dia

“Você deve ser a pedra no lago que cria as ondas da mudança” — Tim Cook