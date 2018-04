Trump e guerra comercial derrubam empresas de tecnologia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou a empresa de tecnologia Amazon nesta segunda-feira. Em um post na rede social Twitter, o líder americano disse: “Apenas os tolos, ou pior, dizem que nosso sistema postal ganha dinheiro com a Amazon. Eles perdem uma fortuna e isso será mudado”.

A mensagem de Trump acendeu o alerta do mercado para uma regulação mais pesada contra as empresas de tecnologia. O resultado foi uma venda de papéis dessas empresas. A Amazon fechou o dia com uma queda de 5,15%. Na semana anterior, Trump já havia criticado a Amazon ao afirmar que a empresa pagava poucos impostos e ainda acabava com a vida de pequenos varejistas pelo país.

A euforia do mercado derrubou outras empresas. A montadora Tesla caiu 5,13%; o serviço de streaming Netflix, 5,10%. O índice Nasdaq 100, que concentra empresas de base digital, chegou a cair 3,9% durante o dia.

As empresas de tecnologia também sofreram com a guerra comercial com a China — o governo de Pequim anunciou novas tarifas sobre 128 produtos americanos. O índice Dow Jones fechou em queda de 1,9%.

A notícia de que o governo americano planeja uma retaliação com produtos de base tecnológica, como chips para computador, para a próxima semana também não ajudou. Ações de fabricante de chips e componentes, como Nvidia, Intel e Cisco, caíram quase 5%.