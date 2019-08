Trump critica dólar forte e coloca a culpa no Fed

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a expressar sua insatisfação com a força do dólar, dizendo que a taxa de juros do Federal Reserve (banco central norte-americano) está prejudicando os fabricantes do país.

“O alto nível de taxa de juros do Fed, em comparação com outros países, está mantendo o dólar elevado, dificultando que nossos grandes fabricantes como Caterpillar, Boeing, John Deere, nossas montadoras e outros possam competir em igualdade de condições”, disse Trump em uma série de publicações no Twitter.

O presidente republicano há meses vem exigindo que o chairman do Fed, Jerome Powell, e as autoridades do banco central reduzam a taxa de juros para sustentar a economia dos EUA.

Na semana passada, as autoridades do Fed reduziram a taxa de juros pela primeira vez desde 2008.