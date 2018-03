Três principais índices de Wall Street sobem quase 2%

Nova York – Para celebrar o nono aniversário de alta do mercado acionário nesta sexta-feira, os três principais índices subiram quase 2 por cento e o Nasdaq fechou em uma máxima recorde, uma vez que o relatório de empregos de fevereiro aliviou preocupações sobre inflação e agressivas altas na taxa de juros.

O Dow Jones subiu 1,77 por cento, a 25.335 pontos, o S&P 500 avançou 1,74 por cento, a 2.786 pontos, e o Nasdaq Composite avançou 1,79 por cento, a 7.560 pontos.

Há um mês, o mercado havia se assustado com o crescimento dos salários que alimentou preocupações com a inflação, levando a uma alta na volatilidade e uma correção do mercado acionário. Esse sentimento se reverteu ao longo das últimas semanas, com o mercado gradualmente subindo.

O mercado altista, que teve início em 9 de março de 2009, é o segundo mais longo já registrado, levando a questionamentos sobre quanto mais poderá durar.

Junto com os dados de emprego, os índices foram suportados por menores preocupações de guerras comerciais e sinais de uma redução nas tensões nucleares com a Coreia do Norte após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizer que estava pronto para se encontrar com o líder do país.

Os temores inflacionários desapareceram nesta sexta-feira após dados do Departamento de Trabalho dos EUA mostrarem que as vagas de trabalho fora do setor agrícola saltaram em 313 mil postos no mês passado, enquanto a renda média por hora aumentou apenas 0,1 por cento, ante alta de 0,3 por cento em janeiro. [nE6N1PB01K]

“Se nós conseguirmos continuar assim – manter a participação crescendo e os salários estáveis – isso vai ser um cenário positivo para que o mercado não fique preocupado demais sobre a inflação”, disse Catherine Avery, presidente da Catherine Avery Investment Management.

Mas investidores estarão acompanhando de perto para ver se dados de um mês se tornarão uma tendência, disse Avery.