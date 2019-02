Tóquio sobe 0,9% com caça às pechinchas e iPad

Por Hélio Barboza

Tóquio – A Bolsa de Tóquio teve um dia de recuperação nesta quinta-feira, com a caça às pechinchas que se seguiu à forte liquidação de ontem, a despeito da alta dos preços do petróleo, com a peso pesado Softbank subindo acentuadamente depois de a Apple lançar a próxima geração do iPad. O índice Nikkei 225 avançou 93,64 pontos, ou 0,9%, e fechou aos 10.586,02 pontos, um dia depois de ter registrado a maior baixa porcentual e em pontos desde agosto.

O mercado já abriu em alta com as compras de mergulho, uma vez que analistas disseram que a queda de ontem pareceu exagerada, puxada por algumas corretoras estrangeiras. Os ganhos desta quinta-feira foram basicamente dentro da faixa de uma recuperação técnica normal, e não um sinal de retomada do sentimento do mercado, já que os investidores continuam nervosos com a continuação da alta nos preços do petróleo em meio às turbulências no Oriente Médio e no norte da África.

“As pessoas não acham necessariamente que o mercado vá afundar, mas isso não muda o fato de que as condições continuam incertas”, disse Yutaka Yoshii, gerente geral da Mito Securities. O relatório de emprego em fevereiro que sai nesta sexta-feira nos EUA deve dar a tônica do mercado de ações na próxima semana, disse Masayoshi Okamoto, diretor de negociação da Jujiya Securities. Ele reconheceu, no entanto, que ultimamente o preço do petróleo tem tido um impacto maior do que os dados macroeconômicos. As informações são da Dow Jones