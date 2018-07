TIM troca de presidente e ações caem mais de 4% na Bolsa

São Paulo – As ações da TIM registravam queda de mais de 3% na manhã desta sexta-feira. Por volta das 12h15, os papéis ampliaram queda e registravam baixa de 4,26%, sendo negociados na casa dos 13 reais.

Ontem, após o fechamento do mercado, a companhia apresentou seu balanço trimestral e comunicou a troca de presidente.

Com a renúncia de presidente-executivo Stefano de Angelis, após o vencimento de seu contrato de dois anos, Sami Foguel foi eleito pelo Conselho de Administração para assumir cargo.

Angelis continuará como membro do conselho de administração. Antes de assumir a TIM em 23 de julho, Foguel foi executivo na companhia aérea Azul.

Lucro aumentou

Sobre os dados do semestre, a TIM teve lucro líquido de 335 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, uma alta de 53,2%, na comparação com o mesmo período de 2017.

O Ebitda ajustado (o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) teve crescimento de 12,7% na comparação anual, para 1,567 bilhão de reais no segundo trimestre.

A receita líquida cresceu 5,8% na comparação anual para 4,17 bilhões de reais no trimestre encerrado em junho, com contribuição positiva de todas as fontes de receitas.

Em relatório divulgado, a Guide Investimentos afirmou que a TIM reportou mais um resultado forte e que companhia conseguiu manter sob controle seus gastos com custos e despesas, o que tem se traduzido em uma expressiva melhora nas margens operacionais da empresa.

“A companhia tem apresentado um crescimento surpreendente da receita, focando no mix de produtos com maior valor agregado. O aumento da receita líquida do serviço móvel segue acelerado e impulsionando os números da TIM.”

Disse ainda que segue otimista com a companhia e que a continuação do processo de turnaround operacional, com intuito de colocar a empresa em um novo posicionamento estratégico dentro do setor de telecom, com maior qualidade e poder de precificação.