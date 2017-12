Ticker BVMF3 será substituído por B3SA3 a partir de 26 de março

Fernanda Guimarães, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Dando sequência às mudanças por conta da fusão de BM&FBovespa e Cetip, que ocorreu há oito meses, a B3 anunciou nesta quarta-feira, 13, a alteração do nome de seu ticker, que passará a ser “B3SA3” em substituição de “BVMF3”, a partir do dia 26 de março do ano que vem.

A partir do dia 18 de dezembro, o nome da companhia no pregão passará a ser B3, no lugar de BM&FBovespa.

Na semana passada, em encontro com a imprensa, o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, disse que no primeiro momento após a fusão, a companhia priorizou questões de cultura, produtos e aproximação com clientes, mas que passaria a se dedicar às marcas que ainda remetem tanto à Cetip quanto à BM&FBovespa.

Segundo o executivo, ainda existem cerca de 100 submarcas relacionadas à BM&FBovespa e Cetip.