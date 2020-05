Tesouro dos EUA emite título de 20 anos em meio a empréstimos recordes

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos afirmou nesta quarta-feira que emitirá um título de 20 anos e aumentará o volume de leilões em uma série de vencimentos para levantar dinheiro a fim de atender às necessidades de empréstimos governamentais devido ao surto de coronavírus.

O Tesouro também deixou claro que se afastará de seu foco atual nas notas do Tesouro que ajudaram a levantar fundos urgentes nas últimas seis semanas, a favor de espalhar a dívida por uma estrutura mais longa de vencimentos.

“Tendo em vista o aumento substancial da necessidade de empréstimos, o Tesouro planeja aumentar sua emissão de longo prazo como um meio prudente de gerenciar seu perfil de vencimentos e limitar a potencial volatilidade futura das emissões”, disse Brian Smith, secretário assistente de finanças federais do Tesouro, em um comunicado.

No comunicado, o Tesouro disse que pretende aumentar o tamanho dos leilões em todos os prazos com cupom nominal no período de maio a julho, com os aumentos maiores nas categorias de 7, 10, 20 e 30 anos.

Ele também planeja aumentar “modestamente” o tamanho dos leilões de títulos de taxa flutuante, mas manter os tamanhos dos leilões de títulos atrelados à inflação.