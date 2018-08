Tesla confirma intenção de fechar capital e ação dispara 10,99%

Nova York – O fundador da Tesla, Elon Musk, confirmou nesta terça-feira em carta aos funcionários que tem a intenção de fechar o capital da companhia, o que fez a cotação de suas ações na Bolsa de Nova York disparar 10,99%.

“Como empresa na bolsa, estamos sujeitos às mudanças selvagens no preço das nossas ações, que podem ser uma distração importante para todos os trabalhadores da Tesla, que são todos acionistas”, afirmou Musk no documento.

A ação da Tesla, cuja cotação chegou a ser suspensa hoje entre as 15h04 e as 16h45 (de Brasília), se valorizou em US$ 37,57, fechando cotada a US$ 379,56.