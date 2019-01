Terras indígenas nas mãos da Agricultura e tudo para ler nesta manhã

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira, 2, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Ministério da Agricultura será responsável por demarcar terra indígena

A publicação também transfere do Incra para o Ministério da Agricultura a responsabilidade pela regularização de terras quilombolas.

Jair Bolsonaro toma posse como presidente do Brasil

Jair Bolsonaro assumiu a Presidência da República hoje em Brasília. Veja aqui os destaques da posse.

Bolsonaro assina decreto e salário mínimo vai a R$ 998 em 2019

Valor supera em R$ 44 os R$ 954 de salário mínimo decretado no ano passado e é inferior aos R$ 1.006 calculados pelo antigo governo.

Bolsonaro dedicará a manhã à política externa

O presidente se reúne com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, e o vice-presidente do Parlamento da China, Ji Bingxuan.

Em MP da reforma, Bolsonaro cria cargos de articulação com Câmara e Senado

Onyx Lorenzoni convidou Carlos Manato (PSL-ES) como responsável pela relação com a Câmara, e Leonardo Quintão (MDB-MG), para lidar com o Senado.

Sem banheiro ou água, jornalistas relatam restrições em posse de Bolsonaro

Profissionais afirmaram também que foram impossibilitados de entrevistar autoridades durante a cobertura em Brasília.

Política e mundo

2019 está logo ali. O que esperar da política externa de Jair Bolsonaro?

Apesar das incertezas, uma possível mudança será a descentralização do polo de decisão, até então reservado ao Itamaraty, com participação de novos atores.

Quem são os militares que Bolsonaro levará ao Planalto

Entre os sete generais do Exército escolhidos para cargos, estão seis ex-participantes da missão da ONU no Haiti.

Testemunha-chave de caso Odebrecht é encontrada morta na Colômbia

As autoridades colombianas não revelaram as causas de sua morte e disseram que as circunstâncias estão sendo investigadas.

Prêmio de R$ 302 milhões da Mega da Virada saiu para 52 apostas

Veja o resultado da Mega da Virada, sorteio especial da Mega-Sena que pagará quase R$ 6 milhões a cada ganhador.

Trump diz estar ansioso por encontro com Kim Jong-un

A declaração feita por Trump no Twitter foi uma repercussão da fala de Kim em seu discurso de ano-novo televisionado.

Peru pode decretar “emergência” no Ministério Público por caso Odebrecht

O procurador-geral do país, Pedro Chávarry, destituiu dois promotores da equipe especial que investiga a elite política na mira do caso Odebrecht.

Cuba celebra 60 anos de revolução em uma América Latina que gira à direita

Data coincide com posse do presidente de extrema direita Jair Bolsonaro no Brasil, país que dá uma guinada à direita, como fizeram Argentina, Chile e Peru.

3 grandes desafios que Bolsonaro enfrentará na Presidência

Embora tenha popularidade, Jair Bolsonaro assumirá a presidência no dia 1° de janeiro com alguns desafios pela frente

Agenda

Nesta quarta-feira, serão divulgados o Fluxo Cambial Estrangeiro e a Balança Comercial.