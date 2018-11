Tencent Music estuda abrir capital nos EUA em dezembro

(Bloomberg) — A Tencent Music Entertainment Group, braço de música on-line da maior empresa de redes sociais da China, trabalha com a possibilidade de começar a receber pedidos de investidores em 4 de dezembro para sua planejada abertura de capital nos EUA, segundo pessoas informadas sobre o assunto.

A empresa de streaming de música pretende dar início às negociações em 12 de dezembro em Nova York, disseram estas pessoas, que pediram para não serem identificadas porque a informação é privada. O cronograma da oferta ainda não foi finalizado e pode mudar dependendo das condições do mercado, disseram as pessoas.

Uma possível IPO da unidade da Tencent Holdings ampliaria os US$ 7,9 bilhões em vendas iniciais de ações de empresas chinesas nos EUA neste ano, mais que o dobro do mesmo período de 2017, segundo dados compilados pela Bloomberg. A maior IPO de uma empresa chinesa em Nova York neste ano foi o da iQiyi, que oferece streaming de vídeo como a Netflix e que captou US$ 2,4 bilhões em março, segundo os dados.

A Tencent Music informou por e-mail que prefere não comentar o assunto.

A empresa listou o tamanho da IPO em US$ 1 bilhão em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), no início de outubro. A quantia é provisória e poderia mudar. A venda de ações é organizada por Bank of America, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley.