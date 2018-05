Temer usa Caixa para elevar crédito e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (03) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Temer usa Caixa para elevar crédito. Reportagem do jornal Valor Econômico mostra que diante de um quadro de desemprego alto e atividade econômica abaixo do esperado, o governo vai usar o banco para ampliar o crédito.

Denúncia contra Blairo traz cheques de R$ 4,5 mi. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, os valores teriam sido pagos pelo dono do “posto da propina” de Mato Grosso, a pedido de Blairo Maggi quando era governador.

Incerteza eleitoral não moveu dólar. De acordo com o jornal Valor Econômico, a forte desvalorização do real foi provocada por fatores externos e pela queda da diferença entre a taxa de juros no Brasil e nos EUA.

Alckmin avalia que a onda de Jair Bolsonaro já passou. O jornal Folha de S.Paulo revelou que o ex-governador de SP disse que as ondas Marina Silva e Ciro Gomes estão quebrando na praia também.

Governo paga R$ 2 bilhões em emendas antes da eleição. Gestão Temer acelera pagamento de indicações parlamentares nos primeiros quatro meses de 2018, revelou o jornal O Estado de S.Paulo.

Gleisi diz que Ciro Gomes não passa no PT ‘nem com reza brava’. Segundo colunista do jornal Folha de S.Paulo, a presidente da legenda reagiu a declaração de Jaques Wagner sobre indicar vice em chapa de Gomes.

Restrição a foro privilegiado poderá ser decidida hoje. Julgamento começou em maio de 2017 e foi interrompido duas vezes por pedidos de vista.

Proposta dos EUA reduz em 30% exportações brasileiras de aço acabado. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, após atingir cotas, alfândega dos EUA barrará mais volume, nem mesmo com tarifa de 25%.

Nova etapa da Lava Jato mira em doleiros que movimentaram US$ 1,6 bi. Os agentes investigam esquema que tem como principal alvo Dário Messer, apontado como o principal doleiro do Brasil.

Pré-candidatos fazem romaria a feira ruralista no interior de SP. Visitado por Bolsonaro, Alckmin, Ciro, França, Doria e Skaf, evento deve receber ainda Temer e Meirelles.

Política e mundo

AGU pede inclusão de parecer que atesta legalidade do decreto dos portos. Ministra-chefe Grace Mendonça citou que o Ministério dos Transportes defendeu, em várias demandas judiciais, o ato como legal.

Promotoria e Polícia fazem buscas no Ilume e na casa de Denise Abreu. Investigação apura pagamentos indevidos a ex-funcionários do Departamento de Iluminação Pública do Município de São Paulo em contrato de PPP.

STJ confirma corte de luz para quem faz “gato” na rede elétrica. Antes de suspender o fornecimento, as distribuidoras deverão enviar ao consumidor um aviso prévio de corte.

Apenas PSDB não entregou prestação das contas de 2017 ao TSE. O partido terá que apresentar uma justificativa sobre o atraso. Caso não atenda à demanda, poderá haver a abertura de processo.

Corte Especial do STJ arquiva sindicância contra Marconi Perillo. Caso do ex-governador está envolvido com operação que investiga favorecimento de empresas e desvios de verbas da Companhia Saneamento de Goiás.

AGU defende intervenção na segurança do Rio em manifestação no STF. A manifestação foi motivada por uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) na qual o PSOL questiona a validade do decreto.

Reino Unido: Parlamento poderá impedir fronteira dura com a Irlanda. Votação na câmara alta concedeu ao Parlamento direito de conter acordos sobre o Brexit que possam restaurar controles de fronteira na Irlanda.

UE pede “revisão” do calendário eleitoral na Venezuela. Eurodeputados dos grupos majoritários criticaram a presença de “presos políticos” no país e o impedimento da participação de todos os partidos.

Enquanto você deligou…

BC renova venda de dólares no mercado futuro para segurar câmbio. A autoridade monetária anunciou que iniciará nesta quinta a rolagem de 113 mil contratos de swap cambial que venceriam em junho.

Ultrapar: lucro do 1º trimestre soma R$ 72,9 milhões, queda de 79%. A receita totalizou R$ 20,751 bilhões, com aumento de 12% na comparação anual, diante do crescimento da receita em todos os negócio.

Ultrapar: Paulo Cunha renuncia à presidência do Conselho e deixa colegiado. Para o lugar de Cunha na presidência, foi nomeado Pedro Wongtschowski, que estava na vice-presidência do Conselho.

RD: Ex-Raia Drogasil tem lucro líquido de R$121,3 milhões no 1º trimestre. Resultado representa alta em relação aos R$ 104 milhões obtidos pela companhia no mesmo período do ano passado.

Lucro consolidado do BTG Pactual cai 17% no 1º trimestre. Resultado líquido do banco de investimento somou R$ 600,3 milhões de janeiro a março.

Spotify amplia prejuízo para 169 milhões de euros no primeiro trimestre. A receita, por sua vez, subiu de 902 milhões de euros entre janeiro e março de 2017 para 1,14 bilhão de euros no mesmo período deste ano.

Contratos de banda larga fixa crescem 0,94% em março, diz Anatel. Em 12 meses, o crescimento acumulado é de 8,91%, com a adição de 2.427.751.

Eletrobras diz que holding passou a deter 49% das ações da SPE Intesa. Em comunicado divulgado no dia 19 de abril, a Eletrobras anunciou que a holding passava a deter a totalidade das ações da SPE Integração Transmissora de Energia.

JHSF faz acordo para venda de até R$745 mi em participação em shoppings. Companhia assinou com XP Malls carta de intenção de venda de participação minoritária em centro comerciais de propriedade indireta.

Comitê interno aprova indicações de novos conselheiros da Petrobras. Ricardo Reizen de Pinho, Daniel Alves Ferreira e Rodrigo de Mesquita Pereira foram indicados por fundos acionistas da estatal.

Toyota anuncia em audiência com Temer terceiro turno em duas fábricas. Turno será aberto a partir de novembro nas fábricas de Sorocaba e Porto Feliz, no interior de São Paulo, criando 1.570 novos empregos.

Mesmo se dólar disparar, Volks não aumentará preço de importados, diz CEO. Presidente da montadora afirmou que “o importante é respeitar o consumidor e ser consistente na política de preços”.

Mercado editorial brasileiro fechou 2017 com queda no faturamento. Queda no faturamento é resultado do desempenho negativo de dois subsetores: o de Didáticos e o de livros Científicos, Técnicos e Profissionais

Transporte aéreo de carga cresce em março, mas com menor taxa em 22 meses. Já a oferta global por transporte aéreo de cargas subiu 4,4% em março na comparação anual, em comparação a crescimento de 6,3% em fevereiro.

Agenda

Nesta quinta-feira, saem os dados da produção industrial de março e o IPC-Fipe de abril. Nos Estados Unidos, o destaque é a divulgação do Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) ISM Não-Manufatura. Já na China sai o Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Serviços Caixin de abril. E, na zona do Euro, será divulgado o IPC de abril.