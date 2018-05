Temer sairá da corrida eleitoral e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Meirelles põe a campanha na rua (e Temer na sombra). Espera-se que o presidente Michel Temer aproveite o laçamento das propostas do MDB nas eleições 2018 para retirar, de vez, seu nome da disputa.

A ingerência política voltou ao caminho da Petrobras? A reunião desta terça entre o governo e a Petrobras para discutir a política do preço de combustíveis causa calafrios no mercado.

Rússia reabrirá seu mercado às carnes do Brasil. Segundo o jornal Valor Econômico, depois de quase seis meses, o embargo da às carnes bovina e suína deve cair ainda neste mês.

Após 4 meses de negociação, bancos e Odebrecht acertam acordo de R$ 2,6 bi. O jornal O Estado de S. Paulo informa que o novo empréstimo será concedido por Bradesco e Itaú em duas parcelas.

Paulo Preto tem lista de quase 90 candidatos que ajudou em eleições passadas. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o PSDB é o partido com mais nomes no rol do suposto operador do partido tucano.

Política e mundo

Fachin tira de Moro delação sobre suposto repasse na campanha de Chávez. Delações envolvem supostos pagamentos da Odebrecht para marqueteiros João Santana e Mônica Moura, pela campanha do ex-presidente venezuelano Hugo Chávez.

Joesley pede a Fachin abertura de conta para pagar multa de delação. Empresário acertou pagar R$ 110 milhões em dez prestações por acordo de colaboração premiada; defesa diz que vencimento da 1ª parcela será em 1º de junho.

Delator diz que empresário comprou votos para Rio sediar Olimpíada. Amigo de Sérgio Cabral afirmou que empresário Arthur Soares Filho pagou US$ 2,5 mi para que quatro dirigentes africanos votassem no Rio de Janeiro.

Temer autoriza uso das Forças Armadas nas eleições de outubro. Localidades e período de emprego das Forças Armadas serão definidos conforme requisição do Tribunal Superior Eleitoral, segundo o presidente.

Partidos políticos poderão realizar convenções entre julho e agosto. Siglas poderão começar a escolher oficialmente candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual ou distrital.

Reeleito, Maduro enfrenta crítica internacional e sanções dos EUA. O presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu um decreto que restringe a capacidade da Venezuela de liquidar ativos e dívidas estatais nos EUA.

Trump poderia desistir de reunião com Coreia do Norte, diz Pence. Em resposta a ameaça norte-coreana, vice-presidente americano disse que seria um grande erro para Kim Jong Un pensar que ele pode “brincar com Donald Trump”.

Enquanto você deligou…

Ação para segurar o dólar pode acalmar o mercado, dizem economistas. O mercado de câmbio reagiu à nova intervenção do BC, que reforçou a oferta de swap cambial, equivalente à venda de dólares no mercado futuro

Antonio Quintella substitui Parente como presidente do conselho da B3. Com sua assunção à presidência, Nelson Carvalho, outro conselheiro, assume como vice-presidente.

Braskem atrasa entrega de formulário nos EUA e pode sofrer sanções. Empresa não tem previsão para entregar o formulário 20-F, uma espécie de balanço financeiro detalhado a ser entregue ao órgão regulador do mercado americano.

México suspende companhia aérea do avião que caiu em Cuba. Segundo autoridades mexicanas, a Global Air já tinha sido suspensa temporariamente de operar em duas ocasiões durante os últimos oito anos.

Agenda

Nesta terça-feira, serão divulgados os estoques de petróleo bruto semanal API nos Estados Unidos.