Temer ou Bolsonaro: quem irá extraditar Battisti e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira, 14 para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Temer ou Bolsonaro: quem terá o trunfo de extraditar Battisti? Prisão do italiano, pedida na noite de ontem pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, pode acontecer a qualquer momento.

Fiscalização do Coaf mira agentes de jogadores de futebol. Este ano, por exemplo, a negociação de 1.466 jogadores (compra, venda e empréstimo) movimentou R$ 1,5 bilhão, de acordo com a CBF.

Primeiro “banco digital” usa blockchain em transações. Nova empresa quer promover a adoção da tecnologia que registra operações de forma imutável.

Pão de Açúcar lança loja e site exclusivos para vinhos. Os vinhos são uma categoria importante para a rede e representam cerca de 4% a 5% do total de vendas.

Para LG, 2019 será de inteligência artificial e retomada nos celulares. Sul-coreana realinha estratégia para voltar a crescer no mercado de smartphones Android.

Milicianos mataram Marielle por causa de terras, diz general. Reportagem do Estadão informa que o crime estava sendo planejado desde 2017, muito antes de o governo federal decidir decretar a intervenção federal no Rio.

Política e mundo

Estado Islâmico reivindica atentado de Estrasburgo. A agência Amaq, ligada ao grupo terrorista, afirmou que o ataque, no qual morreram 3 pessoas e 13 ficaram feridas, foi cometido por um dos “soldados” do EI.

Futura ministra de Bolsonaro diz que sofreu abuso sexual na infância. Ela disse ainda que não se sente ofendida pelas críticas que recebeu por dizer que viu Jesus Cristo subir em pé de goiaba quando ela tinha 10 anos de idade.

Mais de 300 mulheres denunciam João de Deus, incluindo a filha dele. Para apurar as denúncias por abuso sexual, foi criado um canal de denúncias que recebeu um total de 330 mensagens e contatos por telefone.

Cidades dos EUA recebem ameaças de bombas; criminosos demandam bitcoins. Dezenas de ameaças de bomba foram recebidas nesta quinta, 14, ao redor dos EUA, com alvos como veículos de mídia, prédios do governo, bancos e negócios.

Polícia intercepta plano da milícia para matar Marcelo Freixo, diz jornal. A execução do parlamentar já tinha data, hora e local para acontecer.

Médicos descartam cirurgia de Bolsonaro antes de janeiro, dizem fontes. Presidente eleito terá que aguentar mais um período com uma bolsa de colostomia.

May afirma que não será candidata na próxima eleição geral do Reino Unido. A premiê está sendo pressionada por ala mais contrária à UE dentro do partido, que questiona o acordo firmado por ela com o bloco para concretizar o Brexit.

Enquanto você desligou…

Após abertura de aéreas para o capital estrangeiro, quem vem em seguida? Para especialistas, a postura liberal do próximo governo deve promover a abertura econômica do país.

Justiça aceita pedido de recuperação judicial da Avianca. A companhia vinha negociando uma injeção de capital mesmo antes do pedido de recuperação, disse German Efromovich, cuja família controla a transportadora.

João Pinho de Mello e Bruno Fernandes são indicados para diretorias do BC. Mello é Secretário de Política Econômica da Fazenda e Fernandes é responsável pela mesa de renda fixa proprietária do Itaú Unibanco.

Varejo se recupera e reflete precariedade do mercado de trabalho, diz IBGE. Pesquisa em outubro teve retração de 0,4% na série com ajuste sazonal, demonstrando que o setor permanece em recuperação, mas com perda de ritmo na margem.

Ibovespa sobe com Gol em destaque após liberação de estrangeiros em aéreas. Índice de referência do mercado acionário brasileiro subiu 0,99%, a 87.837,59 pontos.

Agenda

Nesta sexta-feira, na China serão divulgados indicadores de Investimento em Ativos Fixos (anual e em novembro), de produção industrial (anual e em novembro) e da taxa de desemprego. Na Zona do Euro, serão divulgados o Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) industrial, Composto Markit e de serviços em dezembro. Também ocorrerá o encontro do Eurogrupo, a divulgação do índice de salários anuais no terceiro trimestre e será realizado o Discurso de Sabine Lautenschläger, membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu (BCE). Por fim, nos EUA, serão divulgados o núcleo de vendas no varejo mensal em novembro, a produção industrial anual e mensal, o índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) industrial e de serviços em dezembro e os estoques das empresas em outubro.