Temer faz apoio a Alckmin e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Temer diz querer Meirelles na Fazenda e sinaliza apoio a Alckmin. Em entrevista ao Estadão, o presidente afirmou que o pré-candidato tucano ao Planalto traz a “segurança e serenidade” que o Brasil busca.

China nega planos de reduzir ou parar compras de Treasuries. País rebateu a notícia de que altos funcionários do governo teriam recomendado cortes na compra de papéis da dívida pública americana.

Banco Central nao se compromete com um novo corte de juros. Aumento da inflação em dezembro pode fazer a instituição repensar estratégia do Copom de reduzir a Selic.

Maia se reúne com presidentes de partido e planeja ampliar alianças. Mirando eleições, o deputado recebeu os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do Solidariedade, Paulinho da Força, ao lado de dois ministros de Temer.

Política e mundo

Justiça mantém suspensa posse de Cristiane Brasil em ministério. O juiz responsável pelos recursos da deputada e da Advocacia Geral da União (AGU) decidiu manter a decisão da primeira instância.

Luciano Huck volta a afirmar que não vai disputar a Presidência. Em seu perfil no Facebook, apresentador rejeitou as especulações surgidas após sua participação no “Domingão do Faustão”.

Caixa teve aval para emprestar R$ 2,5 bi a governos sem garantia. Permissão ocorre no momento em que a Caixa busca um socorro de R$ 15 bilhões do FGTS.

Sérgio Cabral vira réu pela vigésima vez. Juíza aceitou nesta quarta-feira (10) mais três denúncias contra o ex-governador do Rio de Janeiro, apresentadas pela MPF em dezembro.

Carteira de habilitação brasileira passa a valer na Itália. O decreto origina-se de um acordo firmado em novembro de 2016 e será publicado no Diário Oficial desta quinta-feira. O reconhecimento mútuo passa a valer neste sábado (13).

Deflação de alimentos fez inflação ficar abaixo do piso, diz Ilan. Em carta aberta, Goldfajn diz que o Banco Central foi surpreendido pelo comportamento dos preços dos alimentos no domicílio.

União já pode bloquear bens sem ordem judicial. Medida polêmica permitirá o bloqueio pela União de bens de devedores.

Oprah aparece dez pontos à frente de Trump em pesquisa eleitoral. Em sondagem do instituto Rasmussen, 48% dos possíveis eleitores preferem a apresentadora de TV.

Republicanos propõem lei de imigração com apoio de Trump. Proposta concede aos imigrantes a possibilidade de residir legalmente no país.

Coreia do Norte pede que Seul abandone manobras com EUA. Regime de Kim Jong-Un disse considerar que as manobras são “o fator principal” que alimenta a tensão na península.

Membro da Assembleia Constituinte da Venezuela é assassinado. A informação sobre a morte foi divulgada pela presidente do órgão, que prometeu que os responsáveis pelo crime serão punidos.

Enquanto você desligou…

Privatização da Eletrobras deve ir ao Congresso em fevereiro. Segundo o ministro de Minas e Energia, a proposta já está pronta e está nas mãos da Casa Civil. Na quarta-feira, deputado entrou com ação para barrar privatização da Eletrobras.

99, Cabify e Uber têm novas regras em São Paulo. Entre as principais novidades estão a obrigatoriedade de placa da capital, tempo máximo de fabricação dos veículos e adesivo colado no carro do app.

Nestlé pode escolher comprador de área de chocolate nos EUA. A Ferrero está na dianteira do processo, segundo fontes, que afirmam que ela tem interesse no negócio para ampliar sua presença no mercado americano.

Tenda indica Renan Barbosa Sanches como diretor financeiro. Sanches ingressou na Tenda em 2010 e em julho foi promovido para diretor de controladoria.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, sai o IPP de dezembro nos Estados Unidos. O BCE publica a ata de sua reunião sobre a política monetária.