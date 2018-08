Temer envia “bomba” ao Congresso e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (31) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

TSE pode julgar participação de Lula na campanha hoje; saiba como assistir. A pauta não foi divulgada, mas existe a expectativa de que a participação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas propagandas seja debatida.

Bomba-relógio, Orçamento de 2019 chega ao Congresso. Temer decidiu manter reajustes para os servidores públicos do Executivo em 2019 e ainda conceder os aumentos aos ministros do STF e ao Judiciário

Justiça suspende leilão de energia previsto para 6ª-feira. Leilão do governo para viabilizar novos projetos de geração de energia estava previsto para hoje

Lula apresenta manifestação contra impugnação de registro no TSE. Nesta sexta-feira, 31, a Corte Eleitoral vai realizar, às 14h30, uma sessão extraordinária em que deve discutir a situação de Lula.

Trump quer novas tarifas à China na semana que vem. O presidente dos EUA quer dar sequência ao plano de impor tarifas sobre US$ 200 bilhões em importações chinesas assim que o período de audiência pública chegar ao fim.

As prioridades de economistas para 2019. Para 83% de 50 economistas consultados pelo Valor, a primeira medida que deveria ser levada adiante pelo futuro governo em seus cem dias iniciais é a reforma da Previdência.

Política e mundo

“Dilma e Temer são angu do mesmo caroço”, diz Marina no Jornal Nacional. A candidata da Rede foi questionada sobre sua capacidade de liderança e a mania de ficar sempre em cima do muro em assuntos importantes.

Para Bolsonaro, Ciro “está tendo coragem de elogiar Hitler”. Candidato do PSL à Presidência rebateu declaração do pedetista Ciro Gomes que o chamou de “projetinho de Hitler tropical”.

Detidas 131 pessoas acusadas de sabotar medidas econômicas de Maduro. Do total de detidos, 92 continuam presos, enquanto 29 ficaram em liberdade condicional e 10 sem acusações

Justiça americana acusa Harvard de discriminar descendentes de asiáticos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos investiga Harvard por possíveis violações de direitos civis, causados por sua política de ação afirmativa.

Trump quer anular aumento dos funcionários públicos devido a déficit. Trump disse que o aumento salarial de 2,1% no orçamento federal de 2019 teria um custo de US$ 25 bilhões para o Estado.

Enquanto você desligou…

Governo vende distribuidoras da Eletrobras no Acre, Rondônia e Roraima. O governo privatizou as três distribuidoras de energia da Eletrobras que foram a leilão nesta quinta-feira, 30.

EUA atendem solicitação do Brasil em relação ao aço, diz ministério. Brasil exporta mais de 30% da produção siderúrgica nacional para o mercado norte-americano e emprega cerca de 140 mil trabalhadores no setor.

Governo vai aprovar compra de área da Embraer por Boeing, diz ministro. Medida é uma forma de manter a Embraer “forte em um mercado cada vez mais competitivo e demandante de recursos”, diz Joaquim Silva e Luna.

Agenda

Nesta sexta, será divulgado o PIB trimestral e anual. Nos Estados Unidos, os índices de confiança e percepção do consumidor da Universidade de Michigan, as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC – petróleo, ouro e S&P 500. Na Zona do Euro, o IPC anual e taxa de desemprego de julho.