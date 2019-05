Temer deve se entregar; bancada evangélica dividida e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (9) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Michel Temer promete se entregar à Justiça nesta quinta-feira

Desembargadores da 1ª Turma do TRF-2 decidiram cassar habeas corpus que Temer havia recebido

Divididos, evangélicos temem que embate com militares trave projetos

Apesar de insatisfação com integrantes das Forças Armadas, parlamentares reprovam declarações de Olavo de Carvalho, diz reportagem da Folha de S. Paulo

Azul apresenta resultados, mas sem ter conseguido comprar Avianca

Avianca era porta de entrada da Azul para grandes aeroportos brasileiros, mas imbróglios com credores não permitiram que a empresa concluísse a negociação

Para Guedes, capitalização amplia inclusão financeira dos mais pobres

“Queremos garantir que os pobres tenham sua poupança também e apliquem nos juros de mercado”, disse o ministro

Política e Mundo

Frota assume coordenação da comissão especial da Previdência e deixa cultura

Deputado tem sido porta-voz de artistas e produtores que temem medidas do governo para área, diz reportagem da Folha de S. Paulo

Em viagem à Europa, Araújo reforça relações com a extrema-direita

Nesta semana, chanceler foi à Itália e, nesta quinta-feira, viaja para Polônia e Hungria, países cujos governos têm afinidade ideológica com Bolsonaro

USP, Unesp e Unicamp sofrem corte de bolsas de mestrado e doutorado

Universidades paulistas são as três instituições do País que mais produzem conhecimento científico

Bolsonaro decide receber homenagem em Dallas e deve se encontrar com Bush

Presidente Jair Bolsonaro desistiu de ir a Nova York receber a homenagem da Câmara de Comércio Brasil-EUA

Mais de 800 toneladas de ajuda entraram na Venezuela de contrabando

Segundo a ONU, pelo menos 7 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população da Venezuela, precisam de ajuda humanitária urgente

Trump liga para Macri e expressa apoio à política econômica da Argentina

Apoio americano chega em um contexto no qual a Argentina tenta cumprir cortes de gastos prometidos ao FMI, que forneceu crédito de US$ 56,3 bilhões

Enquanto você desligou

Atacada, Cielo diz que não vai virar uma nova Kodak

Enquanto a temperatura da guerra das maquininhas só aumenta, a Cielo decidiu sair pela tangente

Chineses vão a Washington tentar barrar tarifas de Trump

O governo do presidente norte-americano Donald Trump anunciou que irá aumentar a taxa sobre produtos chineses de 10% para 25% a partir de sexta-feira

Mattar: em 2019 haverá poucas privatizações, mas muitos desinvestimentos

Mattar criticou participações do governo, estimadas em R$ 150 bilhões, em empresas como Suzano, Fibria, MRV, Vale e Petrobras

Entidades empresariais apoiam manutenção da taxa Selic em 6,5%

Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros da economia brasileira (Selic) em 6,5% pela 9ª vez consecutiva

Governo dos EUA reafirma apoio a Brasil na OCDE

Posição neutra dos EUA durante reunião do Conselho de Representantes colocou no ar a dúvida sobre permanência do apoio do país

Exportação de carnes do Brasil deve dar salto com China em 2019

Brasil deverá aumentar as exportações de carne suína em mais de 20% em 2019 ante 2018

Transportadoras e caminhoneiros alertam para risco de nova paralisação

Segundo representantes que participaram da audiência pública, oscilação dos preços tem inviabilizado a definição do valor do frete

Agenda

Nesta quinta-feira (9), serão divulgados o resultado das vendas no varejo. Nos Estados Unidos, serão publicados os relatórios do núcleo do IPP mensal, de exportações e importações e o do Departamento do Tesouro. Além disso, serão divulgados os números de pedidos iniciais por seguro-desemprego. É nesta quinta, também, que acontecem os discursos de Powell, presidente do Fed, e de Bostic, membro do FOMC.