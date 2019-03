Temer amargurado; Maia ameaça “melar” Previdência e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Número 2 do MEC é dispensada oito dias após ser nomeada

A nomeação de Ione, no último dia 14, veio dois dias depois de Vélez ter demitido Luiz Antonio Tozi, que havia deixado o cargo dois dias antes

Temer vivia momentos de amargura antes de ser preso

Mônica Bergamo, da Folha, disse que ex-presidente reclamava por não recebia os devidos créditos pelo que julga bons feitos

Maia ameaça deixar articulação política da Previdência

Irritado com posts de filho de Bolsonaro, reportagem do Estadão afirma que o presidente da Câmara ligou para Guedes e disse que vai abandonar a busca de votos para a reforma

Movimentos sociais convocam manifestações contra a Previdência

Atos em todo o país estão marcados para esta sexta-feira. Minoria parlamentar prevê aprovação do texto sem alterações

Rumo aos 90 mil ou aos 110 mil pontos? As incertezas da bolsa

Os acontecimentos da quarta e da quinta-feira fazem com que a semana termine com o mercado acionário brasileiro coberto de incertezas

Análise: Reação de bolsonaristas à prisão de Temer amplia descompasso com Congresso

Para colunista do jornal O Globo, falas são como ecos das redes sociais — as mesmas que levaram à ascensão do bolsonarismo. Mas evidenciam, e devem ampliar, o fosso que separa o governo do parlamento

Bolsonaro apaga tuítes sobre ‘golden shower’ após ação no STF

Segundo reportagem do Globo, Presidente havia feito publicações obscenas durante o Carnaval

Aprovada lei que fixa prazo para notificar violência contra mulher

Com a medida, rede de saúde deve comunicar à polícia casos em que houver indício ou confirmação de agressão; texto vai para a Câmara

Calote no VLT do Rio pode afetar venda da SuperVia

Grupo japonês Mitsui, sócio do VLT, quer acertar dívida com a prefeitura antes de fechar aporte de 800 milhões de reais para comprar companhia de trens

Norwegian Air começa a operar no Brasil com voos até 45% mais baratos

Estudo do buscador de voos Viajala mostra o quanto o usuário economiza indo para Londres, Oslo e Copenhagen com a low cost norueguesa no mês de abril

Após prisão de Temer, Eletrobras diz que pode avaliar ressarcimento

Empresa disse que os contratos relacionados à construção da usina de Angra 3 foram objeto de análise em curso de investigação independente

Para Lula, Lava Jato prendeu Temer para ‘restabelecer projeto de poder’; Dilma externou perplexidade

Painel da Folha de S.Paulo relata as reações dos ex-presidentes da República

Após o Planalto, planos de Temer incluíam livro e filme

Fausto Macedo, do Estadão, diz que ex-presidente mantinha rotina tranquila até ser preso pela Polícia Federal

EUA: homem se declara culpado por enviar bombas a democratas

Cesar Sayoc poderá ser condenado à prisão perpétua quando sair a sentença, em setembro

A crise mundial do acesso à água em grandes números

Neste 22 de março, Dia da Água, campanha das Nações Unidas traz slogan “Água para todos: não deixar ninguém para trás”. Afinal, ainda há muito para avançar

Jornal diz que premiê da Nova Zelândia foi ameaçada de morte

Uma semana após ataque em Christchurch, Jacinda Adern recebe mensagem por rede social que dizia que ela seria a “próxima”

Garuda Indonesia cancela pedido de 49 Boeing 737 MAX após acidentes

Companhia afirma que os passageiros perderam a confiança e já não querem mais voar na aeronave

Petrobras quer obter US$ 10 bi com venda de refinarias, dizem fontes

A estratégia representa uma tentativa de distanciamento dos anos de controle estatal sobre o refino no Brasil, com a Petrobras detendo 98% da capacidade

Deutsche Bank prevê receita ligeiramente maior em 2019

O banco afirmou que irá propor dividendo de 0,11 euro por ação, o mesmo de 2018

Política de mundo

Desembargador que vai analisar habeas de Temer comparou propina a gorjeta

Ivan Athié questionou se valores pagos a servidores não seriam uma “gratificação pelo bom serviço” como o pagamento extra a garçom que “serviu bem”.

Temer ficará preso em sala na PF no Rio com tratamento igual ao de Lula

Inicialmente, Bretas queria que ex-presidente ficasse em unidade da PM, mas defesa argumentou que lugar não era adequado pelo cargo exercido.

Bretas mandou grampear oito celulares de Temer um dia antes de prisão

Ex-presidente foi levado para a sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro depois de ser preso na manhã desta quinta-feira (21).

Bolsonaro: Não estou preocupado com pesquisas porque não têm credibilidade

Levantamento do Ibope revelou que a aprovação do novo governo caiu 16 pontos desde janeiro.

UE: Brexit pode ser estendido, se Theresa May conseguir aprová-lo

Saída do Reino Unido da UE pode ser prorrogada até 22 de maio; caso Parlamento britânico não aprove proposta, prazo será antecipado para 12 de abril.

May diz que tentará nova votação de acordo do Brexit na próxima semana

UE aprovou adiamento da saída do Reino Unido para o dia 22 de maio, desde que primeira-ministra britânica consiga aprovar proposta.

Explosão em fábrica da China deixa 47 mortos

Mais de 600 pessoas receberam atendimento médico após acidente

Xi Jinping tenta recriar “rota da seda” na Europa

Líder chinês passará por países europeus para discutir acordos de investimento em infraestrutura e exportação

Enquanto você desligou…

Maia diz que não vê consequência para Previdência com prisão de Temer

Há temor no mercado financeiro e na classe política de que prisões impactem na reforma, como ocorreu com delações da JBS, em 2017.

Bolsonaro: “No fundo, não gostaria de fazer reforma da Previdência”

Presidente justificou medida alegando que se não tivesse feito, Brasil iria “quebrar”.

Líder do PSL: governo errou ao dar tratamento diferenciado a militares

Deputado do partido de Bolsonaro criticou governo por prometer uma coisa e entregar outra em relação à reforma para as Forças Armadas.

Vale diz que deverá retomar operações na maior mina de MG em até 72 horas

Mineradora informou que recebeu o aval provisório da Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais para operar a barragem de Laranjeiras.

S&P mantém avaliação da Vale em BBB-, com perspectiva negativa

Agência ressalta que tragédias de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, colocam em dúvida habilidade da mineradora em conter riscos.

Justiça determina internação de João de Deus em hospital de Goiânia

Ministro do STJ atendeu pedido da defesa, que alegou que médium tem problemas de saúde.

Lewandowski: Defesa de João de Deus deve acessar laudos do Coaf

Advogados negam que médium sacou R$ 35 milhões de contas antes de se entregar à Justiça.

Facebook: Funcionários tiveram acesso a senhas de 600 milhões de usuários

Dados foram armazenados durante anos pela empresa sem estarem protegidos por sistema de encriptação.

Agenda

Nesta sexta-feira (22), será divulgado no Brasil o índice de evolução de emprego do Caged. Na zona do euro, ocorre a cúpula de líderes da União Europeia, será publicado o PMI industrial e do setor de serviços e são divulgados discursos de membros do BCE. Nos EUA, são divulgados o PMI industrial e do setor de serviços, resultdos das vendas de casas, o balanço orçamentário federal e discursos de membros do Fomc. As posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC saem no Brasil, na Zona do Euro e nos EUA.