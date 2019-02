Telebras não planeja realizar IPO em breve, diz diretor

São Paulo – O diretor de relações com investidores da Telebras, Fabrício Santos Limoeiro, disse que a empresa não deve realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em breve. “Nós acreditamos que esse não é o momento para emitir ações no mercado, porque ainda estamos no estágio inicial de operações, nós somos uma start-up”, comentou.

Em entrevista para a Dow Jones, o presidente da Telebras, Caio Bonilha, reconheceu que a empresa precisa melhorar sua comunicação com o mercado. “Nós temos tido uma fraca comunicação com o mercado. Nós teremos nossa primeira teleconferência com analistas em junho, após dois anos trabalhando em silêncio”, comentou.

Bonilha pode ter boas notícias para dar, com previsões de que a Telebras zere seu prejuízo operacional este ano, após ter registrado uma perda de R$ 4,8 milhões no ano passado. Ex-monopólio de telecomunicação, a Telebras foi desmantelada com a privatização em 1998 e ressurgiu em 2010 como um veículo para instalar infraestrutura de internet em regiões distantes de grandes centros. A companhia é controlada pelo governo, mas quase um quarto das suas ações está nas mãos de investidores privados.

Quando ressurgiu, a Telebras assumiu mais de 40 mil quilômetros de fibra ótica que estavam com companhias estatais, como por exemplo a Eletrobras. A companhia investiu R$ 240 milhões para comprar e instalar equipamentos para ativar esses cabos de fibra ótica, segundo Bonilha.

De acordo com o presidente, a empresa já assinou mais de 100 contratos com operadores do setor privado, incluindo grandes players do mercado, como TIM e Oi, para que eles possam utilizar a infraestrutura da estatal em áreas pouco povoadas. Em alguns casos os contratos envolvem um swap de capacidade de fibra ótica, em outros a Telebras cobra uma tarifa de leasing.

A Telebras também fechou recentemente um contrato de R$ 32 milhões para fazer a transmissão da Copa das Confederações. Além disso, a companhia quer ter um satélite em órbita até 2016. No mês passado, foram selecionadas três empresas para participar de uma disputa para construir o satélite: Mitsubishi Electric Corp., Space Systems/Loral e Thales Alenia Space.

As informações são da Dow Jones.