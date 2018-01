Taxas futuras de juros sobem com alta no IGP-M

São Paulo – Os juros futuros operam com viés de alta nesta quinta-feira, 11, reagindo à aceleração do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M).

O indicador de inflação subiu 0,75% na primeira prévia de janeiro, após ter aumentado 0,73% na primeira prévia de dezembro.

O dado se soma ao IPCA divulgado na quarta-feira, dia 10, acima das expectativas, ajudando a puxar as taxas para cima, segundo operadores.

A realização do leilão de títulos do Tesouro Nacional também traz pressão de alta. Serão ofertadas Letras do Tesouro Nacional (LTN) nos vencimentos de 1/4/2019, 1/4/2020 e 1/1/2022 e Notas do Tesouro Nacional – Série F (NTN-F) para 1/1/2025 e 1/1/2029.

Às 9h31 desta quinta, o DI para janeiro de 2019 tinha taxa de 6,895%, na máxima, de 6,865% no ajuste de quarta; e o DI para janeiro de 2021 apontava 8,94%, de 8,92% na véspera.

Com o resultado da primeira prévia de janeiro, o IGP-M acumulou alta de 0,75% no ano, mas uma redução de 0,41% em 12 meses, segundo informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).