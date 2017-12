Taxas de juros futuros abrem estáveis com agenda fraca

Karla Spotorno, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Os juros futuros abriram estáveis em relação ao ajuste desta quinta-feira, 21. A fraca agenda doméstica e o clima de fim de ano, quando a liquidez tende a ser mais baixa, deixam o mercado mais tranquilo.

Às 9h04, o DI para janeiro de 2019 marcava 6,92%, mesma taxa no ajuste de quinta. O DI para janeiro de 2020 estava em 8,18%, mesma taxa no ajuste de quinta. O DI para janeiro de 2021 estava em 9,18% ante 9,21% no ajuste de quinta.

E o DI para janeiro de 2023 marcava 10,15% ante 10,17% no ajuste de quinta. Às vésperas do Natal, o mercado demonstra estar em compasso de espera de dados americanos, uma das poucas divulgações com potencial para influenciar os preços nesta sexta-feira, 22.

Como indicam os analistas da LCA Consultores em boletim a clientes, a agenda americana pode vir a influenciar, indiretamente, os preços no Brasil.

“Caso a inflação americana não surpreenda para cima, os ativos domésticos poderão ter mais um dia positivo”, escreveram os profissionais, referindo-se à divulgação do índice de preços dos gastos com consumo (PCE) e da renda pessoal. O dado é relativo a novembro e será conhecidos às 11h30.

Na agenda doméstica, um destaque é a nota do Banco Central sobre operações de crédito, às 10h30, e o encontro do presidente da República, Michel Temer, com jornalistas agora cedo.

Vale observar que a Fundação Getulio Vargas corrigiu hoje a data de divulgação do INCC-M de dezembro, indicador da construção civil que integra o IGP-M.

O dado será divulgado na terça-feira, 26, e não nesta sexta-feira, 22, como a instituição havia anunciado anteriormente.